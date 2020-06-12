Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun cenazeleri Şanlıurfa'da toprağa verildi Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun cenazeleri Şanlıurfa'da toprağa verildi Sivas'ta, serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun cenazeleri memleketleri Şanlıurfa'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun cenazeleri Şanlıurfa'da toprağa verildi

ŞANLIURFA - Sivas'ta, serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun cenazeleri memleketleri Şanlıurfa'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Patates ekimi için gittikleri Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta cansız bedenleri çıkarılan kardeşler Mahmut ve Kadir Yağmur ile Mehmet Zurnacı'nın cenazeleri Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine getirildi. Mahmut ve Kadir Yağmur'un cenazeleri ilçe merkezindeki Kırmızıpınar Mahallesi Camisi'nde İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç tarafından kıldırılan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Tören sırasında çocukların yakınları gözyaşı döktü.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin alındığı cenazeye, Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Akif Demir ile çocukların yakınları katıldı.

Kırmızıpınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Albayrak, "Bunlar çadırlarda yatıyor, kanal yakınlarında yatıyor. Bunlar sabahtan akşama kadar çapa ile uğraşıyorlar. Çok bir kazançları da yok 3 ay çalışıyorlar adam 3 milyar zaten onlara yetmiyor ki. Çocukların da okul harçlıklarını çıkarmak için gitti . her yıl yaklaşık 50 kişi gidiyor" dedi.

Mehmet Zurnacı'nın cenazesi ise ilçe kırsalındaki Yaylak Mahalle Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Amcası Kadir yıldız da, "Çocukları boğulan aile mevsimlik tarım işçisidir. Bunların maddi durumu olmadığı için tarlaya çalışmaya gidiyor. Çocuklar okul okuyor, ihtiyaçları var. Kışın geldiklerinde evlerinde hiçbir şey yok. Çocuklarının kısmetini çıkartmak için gittiler. Orada 3 cenazemizi kaybettik. Her yıl böyle gidiyorlar. Aynı durumda geçen yılda böyle biri daha vefat etti" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA