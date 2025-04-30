Kızılcık Şerbetinde şaşırtan ayrılık! Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak oyuncu kim?

İzleyicilerin favori karakterleri arasında yer alan isimlerin projeden ayrılması, " Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak oyuncu kim?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Geçtiğimiz günlerde, dizide Pembe karakterine hayat veren usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'ne veda ettiği duyurulmuştu. Bu ayrılığın şokunu henüz atlatamayan izleyiciler için ikinci bir gelişme daha yaşandı. Peki, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak oyuncu kim?

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILACAK OYUNCU KİM?

Başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu'nun hayat verdiği Meri'nin hikâyesi önümüzdeki günlerde bitiyor ve Bozoklu 3. sezon finali öncesi ekibe veda ediyor.

ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?

Şebnem Bozoklu, baba tarafından Ispartalı; anne tarafından ise Mısır kökenli Siirtli bir ailenin çocuğudur. Çocukluğu İstanbul'un Suadiye semtinde geçmiştir.

1996 yılında Kadıköy Kız Lisesi'nden mezun olan Bozoklu, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne girerek 2000 yılında buradan mezun olmuştur. Oyunculuk eğitimine devam eden Bozoklu, 2001 yılında başladığı Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü'nü ise 2004 yılında tamamlamıştır.

Profesyonel sahne hayatına 2005-2006 yıllarında Çisenti Tiyatro'da, "Sanat Dansı ile Mondi" adlı oyunun yönetmenliğini yaparak adım atan Bozoklu, 2006-2007 yıllarında TRT ekranlarında "Hazır mısınız?" programının canlı yayın sunuculuğunu üstlenmiştir. Aynı dönemde, yine TRT'nin "Elma Kurdu" adlı çocuk programında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yapmıştır.

Şebnem Bozoklu'nun kariyerinde büyük bir çıkış yakaladığı proje ise, ATV'de yayınlanan "Canım Ailem" dizisinde canlandırdığı Meliha karakteri olmuştur. Bu rolle birlikte 2009 yılında 36. Hürriyet Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" seçilmiştir. Aynı zamanda 2010 yılında, 32. Radyo- Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından verilen RTGD Televizyon Oscarları kapsamında "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"ne layık görülmüştür.