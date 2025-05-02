Kızılcık Şerbeti Sönmez öldü mü? Kıvılcım'ın annesi diziden ayrıldı mı?

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti 93. bölüm nefesleri kesti. Peki, Kızılcık Şerbeti Sönmez öldü mü? Kıvılcım'ın annesi diziden ayrıldı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ SÖNMEZ ÖLDÜ MÜ?

Kızılcık Şerbeti Sönmez son bölümde arkasından denize doğru itiliyor. Ancak ölüp ölmediği henüz netleşmedi. Dizinin ilerleyen sürecinde durum netleşecek.

İşte o anlar: