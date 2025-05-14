Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman yayınlanacak? Yapım şirketi Gold Film'den gelen açıklamalara göre dizi, 103. bölümüyle sezon arası verecek. Dizi takipçileri "Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman?" sorusunun yanıtını ararken, aynı zamanda diziden ayrılacak oyuncular ve yeni sezonda yaşanacak gelişmeleri de merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Defne'nin, Fatih'e yaklaşmaya çalışması her ne kadar Fatih tarafından reddedilse de olayın sonunu yakalayan Doğa'ya bu durumu bir türlü açıklayamaz. Fatih çaresizdir. İmdadına Işıl yetişir ve usta bir düzenlemeyle gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlar. Beril tarafından kaçırılan Sönmez'i, Kıvılcım ve Ömer bulur. Beril'in tüm bu olayları neden yaptığı ortaya çıkar, ancak Beril canına kıymıştır. Yaşanan olaylardan çok etkilenen Sönmez, kimseye daha fazla yük olmamak için huzurevine gitmeye karar verir. Mustafa'nın evdeki herkese ama özellikle Nilay'a kötü davranması sonunda Nilay'ın canına tak eder. Artık o da alttan almayacaktır. Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun ortaya çıkması Işıl'ın canını sıkar. Leo hiç de iyi niyetlerle gelmemiştir. Bir taraftan evde Nursema ile uğraşan Işıl için halledilmesi gereken bir durum daha oluşmuştur. Onun konuşmalarını duyan Nilay'ın bunları Nursema'ya yetiştirmesi ise büyük olayların habercisi gibidir.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN KİMLER AYRILACAK?

Sezon finali bölümünde dizinin sevilen karakterlerinden Meri (Şebnem Bozoklu) ve Metehan (Rahimcan Kapkap) diziye veda edecek.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Show TV'nin büyük ilgi gören yapımı Kızılcık Şerbeti, 3. sezonunun sonuna yaklaşıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, dizinin sezon finali 30 Mayıs 2025 Cuma günü ekranlara gelecek. 103. bölüm ile sezon finali yapılacak olan dizi, yaz tatiline girecek.