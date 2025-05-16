Kızılcık Şerbeti CANLI izleme linki var mı? Show TV Kızılcık Şerbeti 101. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu?

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 21 Şubat Show TV Kızılcık Şerbeti 100. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti 100. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda; Ömer ve Kıvılcım'ın çocuk sevinci ekrana gelirken Sönmez, hastalığı nedeniyle kaygılanıyor ve Kıvılcım ona destek oluyor. Nursema, İlhami'nin evlenmek isteyip istemediğini sorgularken Doğa'nın değişimi Ünal ailesinin dikkatini çekiyor. Doğa'nın yeni evinde iki aileyi bir araya getirdiği buluşmaya Işıl ve Firaz'ın da yeni sevgilisi ile katılması yeni bölüme dair merakı artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 98. Bölümünde; Nursema ve Firaz odasına çıktı. Firaz, Nursema'nın düşüncelere daldığını görünce ona yaklaştı. Firaz, Nursema'yı normale döndürmek istemediğini ama acısını paylaşmak istediğini belirtti. Firaz, Nursema'nın hep arkasında olacağını belirtti.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

Kızılcık Şerbeti'nin 100. Bölümünde; Defne'nin, Fatih'e yaklaşmaya çalışması her ne kadar Fatih tarafından reddedilse de olayın sonunu yakalayan Doğa'ya bu durumu bir türlü açıklayamaz. Fatih çaresizdir. İmdadına Işıl yetişir ve usta bir düzenlemeyle gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlar. Beril tarafından kaçırılan Sönmez'i, Kıvılcım ve Ömer bulur. Beril'in tüm bu olayları neden yaptığı ortaya çıkar, ancak Beril canına kıymıştır. Yaşanan olaylardan çok etkilenen Sönmez, kimseye daha fazla yük olmamak için huzurevine gitmeye karar verir. Mustafa'nın evdeki herkese ama özellikle Nilay'a kötü davranması sonunda Nilay'ın canına tak eder. Artık o da alttan almayacaktır. Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun ortaya çıkması Işıl'ın canını sıkar. Leo hiç de iyi niyetlerle gelmemiştir. Bir taraftan evde Nursema ile uğraşan Işıl için halledilmesi gereken bir durum daha oluşmuştur. Onun konuşmalarını duyan Nilay'ın bunları Nursema'ya yetiştirmesi ise büyük olayların habercisi gibidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi televizyondan izleyebileceğiniz gibi Show TV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.