Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 99. bölüm 2 Mayıs Canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 2 Mayıs Show TV Kızılcık Şerbeti 99. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdullah, Mustafa'ya Işıl ile evlendiğini söylerken Kıvılcım'ın Beril hakkındaki şüpheleri artıyor. Asude, Nursema hakkında Firaz'ı dizginleri ele alması konusunda uyarırken Firaz, Nursema'ya evlilik teklifi ediyor. İkilinin bu adımı, yeni bölüme olan ilgiyi artırıyor. Mustafa'nın eve dönüşüyle Ünal köşkünde dengelerin nasıl değişeceği merak konusu olurken Işıl ile karşılaşması, tatsız geçeceğinin sinyallerini veriyor. Fatih ve Defne'nin yakınlaşması, "Fatih tekrar hata mı yapacak?" sorusunu akıllara getiriyorken Ömer de Beril'den şüpheleniyor. Tanıtımın finalinde, Beril ve Sönmez'in yürüyüşleri sırasında Beril'in Sönmez'i denize itmesi, yaşanacakların habercisi oluyor. Yeni bölümde Sönmez'e ne olacağı ise merak ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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