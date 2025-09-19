Kızılcık Şerbeti 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gold Film yapımcılığında hazırlanan Kızılcık Şerbeti, ilk kez 13 Ekim 2022 tarihinde Show TV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın oturduğu dizinin senaryosu Melis Civelek tarafından kaleme alınıyor. Her hafta gündemde yer almayı başaran yapım, duygusal sahneleri ve güçlü hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Seyirciler, yeni bölümü canlı izleyebilmek ve önceki bölümlerde yaşananları hatırlamak için yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kızılcık Şerbeti'nin 104. bölümünde, final sahnesinin üzerinden aylar geçmiş ve herkes görünürde hayatına devam etmeye başlamıştır. Ancak karakterlerin çoğu, yaşadıkları travmaların izlerini hâlâ taşımaktadır. Abdullah bu süreçte kendisini sorgulamış ve inancına daha çok yönelerek Umre'ye gitmiştir. Şirketin tüm sorumluluğunu üstlenen Fatih ise zamanla gücün etkisine kapılmış ve kendisini tam anlamıyla bir iş adamı olarak görmeye başlamıştır.

Son yaşananların stresi nedeniyle erken doğum yapan Kıvılcım'ın bebeği oldukça küçük dünyaya gelmiş ve kuvözde tedavi altına alınmıştır. Bu durum, Kıvılcım ile Ömer arasında büyük bir gerilim yaratmış, Kıvılcım Ünal ailesini suçlamaya başlamıştır. Mustafa akıl sağlığı merkezinde tedavi görürken, Nilay yaşadığı travmaların ardından aile evine dönmeyerek annesiyle yaşamaya başlamıştır. Her şeyin normale döndüğünü düşünenleri ise beklenmedik ve büyük bir sürpriz beklemektedir.

DİZİNİN HİKAYESİ

Kızılcık Şerbeti, farklı hayat tarzlarına sahip iki ailenin çocukları Doğa ve Fatih'in evliliği üzerinden gelişen olayları konu alıyor. Aileler arasındaki kültürel farklılıklar, dizi boyunca sık sık çatışmalara yol açıyor.

Defne'nin Fatih'e yakınlaşma çabalarının Doğa tarafından yanlış yorumlanması, Işıl'ın yardımlarıyla çözüme kavuşur. Öte yandan, Beril'in Sönmez'i kaçırdıktan sonra intihar etmesi, her iki ailede de büyük sarsıntı yaratır.

Mustafa'nın Nilay'a yönelik olumsuz davranışları tepki çekerken, Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun ortaya çıkması ortalığı karıştırır. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın bu durumu Nursema'ya anlatması, yeni krizlerin fitilini ateşler.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

106. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti'nin 106. bölüm fragmanı henüz izleyiciyle buluşmadı. Dizi takipçileri, yeni gelişmeleri öğrenmek için fragmanın yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

YENİ BÖLÜM HEYECANI

Paylaşılan yeni bölüm tanıtımında, Kıvılcım, Ömer, Abdullah ve Işıl'ın aynı masada buluşmasıyla ortamda büyük bir gerginlik yaşanıyor. Fatih, Doğa'dan beklediği ilgiyi göremezken; Nursema ile Firaz arasındaki soğukluk çözülmeye çalışılıyor.

Şirkette Asil ve Fatih arasında yaşanan güç mücadelesi hız kesmeden devam ederken, tanıtımın sonunda Işıl'ın okuttuğu bir kod sonrası ekrana gelen "Katil olduğunu biliyorum" mesajı izleyiciyi şaşırtıyor. Bu gelişme, Abdullah'ın gerçeği öğrenip öğrenmeyeceğine dair merakı daha da artırıyor.