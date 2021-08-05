Kızılçam kaç yılda büyür? Çam ağacının özelliği nedir?

Ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen yangınların sebepleri araştırılırken çam ağaçlarının yangınlardaki yeri de merak ediliyor. Kızılçam ağaçlarının özelliklerine dair merak edilen detayları sizler için derledik. Kızılçam kaç yılda büyür? Çam ağacının özelliği nedir? sorularının yanıtları!

Kızılçam kaç yılda büyür? Çam ağacının özelliği nedir? sorularının yanıtları, Türkiye 28 Temmuz 2021 tarihi itibariyle başlayan orman yangınlarının ardından sıklıkla aratılan konular arasında yer aldı. Kızılçam ormanlarında yer alan çam ağaçlarına dair araştırılan başlıkları sizler için bir araya getirdik.

KIZILÇAM KAÇ YILDA BÜYÜR?

Farklı çam türleri farklı nedenlerle yetiştirilir ve her bir çam ağacı türü belirli bir peyzaj amacına hizmet eder.

Tahmin edebileceğiniz gibi, bir çam ağacının olgunluğa erişmesinin ne kadar süreceği gerçekten, yetiştirdiğiniz çam ağacının çeşitliliğine bağlıdır. Bununla birlikte, 25 ila 30 yaşlarında, çoğu çam ağacı, odunları için hasat edilecek kadar olgun kabul edilir.

Bir çam ağacının sınıflandırılabileceği üç farklı büyüme hızı grubu vardır: yavaş büyüyen çamlar, orta hızlı büyüyen çamlar ve hızlı büyüyen çamlar. Virginia çamı ve uzun yapraklı çam gibi yavaş büyüyen çamlar, yılda çok fazla büyümez. Kızılçam ve Avustralya çamı gibi orta hızlı büyüyen çam ağaçları yılda 1-2 fit büyür yani 30 santimetre ile 90 santimetreye denk gelir. Lobili çamlar ve sarıçamlar gibi hızlı büyüyen çamlar, her yıl iki fit veya daha fazla büyüyebilir.

ÇAM AĞACININ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Kuru ve kumlu toprakta büyüyen çam ağacı, Güney ve Doğu'da daha çok sayıda bulunur. Yaprak dökmeyen ağaç olarak da bilinen çam ağaçları, düz gövdeye sahiptir.

Kabuğu koyu renkli ve çatlaklı (Beyaz Çamlar) veya dikdörtgen plakalara bölünmüş (Kızılçam) olabilir. Dallar ağacın etrafında sarmallar halinde büyür ve her yıl yeni bir sarmaşık eklenir.

Yaprakları:

İnce iğneler, dallar boyunca 2 ila 5'li gruplar halinde oluşur.

İğne grupları, tabana demetler halinde bağlıdır.

Beyaz Çam salkım başına 5 iğneye sahiptir; iğneler kısa ve parlaktır.

Kızılçamın salkım başına 2 iğnesi vardır; iğneler uzun ve mat.

Kalan tüm türlerin demet başına 2 veya 3 iğnesi vardır.

Meyveleri/ Kozalaklar ve Tohumlar:

Kozalaklar türlere göre farklılık gösterir

Beyaz Çam'ın uzun, ince kozalakları vardır.

Kızılçam kısa, yuvarlak kozalaklara sahiptir.

Tohumlar, kozalak pulları arasında (kozalak başına 1 çift) çiftler halinde bulunur ve tanımlama için faydalı olabilir; tohumlar kolayca görülemediğinde, kozalaklar bir kese kağıdı içinde kurumaya bırakılabilir ve tohumlar gevşek bir şekilde sallanabilir.

ÇAM AĞAÇLARI KAÇ YIL YAŞAR?

Çam ağaçları, doğaya ayak uyduran ağaç türlerinden biridir. Çam ağaçları, 400 yıldan fazla yaşayabilir.

ÇAM AĞACININ KULLANIM ALANLARI

Eşyaları su geçirmez hale getirmek için reçineyi kullanın.

Reçine, yapıştırıcı olarak da kullanılır. Sertleştirilmiş çam reçinesini acil diş dolgusu olarak veya ateş yakmak için kullanılır.

Çam ağacının dayanıklı, ancak hafif karakteri onu sal yapımı için ideal kılar.

Yoğun iğne dalları, açık bir barınakta çatı kaplaması olarak kullanılabilir.

Bu kurutulmuş yumuşak ağacın bir parçası, bir kavu tutuşturmak için yararlı olan bir yay matkabının ateş tahtasını yapmak için kullanılabilir.

Islak havalarda, çam iğneleri çimden daha yoğun ve daha az liflidir, bu da onları neme karşı daha dayanıklı hale getirir ve bu nedenle kötü havalarda mükemmel bir ateş oluşturma kaynağıdır.