Kızılcahamam'ın eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi - Haberler
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Kızılcahamam'ın eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Uğur Demirbaş - Güncel
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- Kızılcahamam'ın eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi Başkentte etkisini sürdüren kar yağışı Ankara'nın turizm merkezi Kızılcahamam ilçesinde görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - - Kızılcahamam'ın eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi

ANKARA - Başkentte etkisini sürdüren kar yağışı Ankara'nın turizm merkezi Kızılcahamam ilçesinde görülmeye değer manzaralar oluşturdu.l

Doğal güzellikleri ile meşhur Kızılcahamam'da etkili olan kar yağışı ilçenin bir çok noktasında kartpostallık manzaraların oluşmasına neden oldu. Soğuksu Milli Parkı ve kaplıcaları bünyesinde bulunduran Kızılcahamam ilçesinde kar yağışı ardından oluşan masalsı görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

Kızılcahamam'ın eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi

Kızılcahamam'ın eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi

Kızılcahamam'ın eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Uğur Demirbaş - Güncel

Kızılcahamam, Ankara, Turizm, kar, Güncel, Haber

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