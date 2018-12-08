Kızılcahamam'ın Çam Kokulu Kolonyasına Yoğun İlgi

Ankara'nın ormanlarıyla ünlü ilçesi Kızılcahamam'ın çam kokulu kolonyası da yoğun ilgi görüyor.

Ünlü Famous kolonya işletmecisi Salih Ünlü, Kızılcahamam'da başlatmış olduğu kolonya üretiminin ülkenin 81 ilinde gün geçtikçe yaygınlaştığını belirtti. Salih Ünlü, Kızılcahamam'da kolonya üretimine 15 yıl önce başladıklarını belirterek, "Kolonya sevdamız bugün sizlerin de destek ve teveccühüyle ulusal bir marka haline geldi. Yılmadan, yorulmadan büyük mücadeleler sonucunda kolonyamızı bugünlere getirdik ve durmak yok çalışmaya devam anlayışıyla yeni hedefler için çabamızı sürdürüyoruz. Bugün Kızılcahamam'da üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerimiz 81 il ve yüzlerce ilçenin tanıtımında önemli bir misyonu başarıyla yerine getiriyor. Bugün güzel il Kütahya ve onun güzel ilçesi Simav için üretilen kestane kolonyasını çok kıymetli Kütahyalılar tarafından beğenilmesi ve bunun ulusal basında yer alması bizler için anlatılamaz duygular. Özellikle kolonya sektörü harici, bir diğer gurur kaynağımız da son 10 yıllık süreçte ilçemiz değerleri olan bazlama, gözleme, maden suyu, kül gömmesi, yöresel yiyecek ve içecekleri tüm Türkiye'ye ve son olarak yurt dışına ihracatı başlanacak olan Kızılcahamam kahvelerimizi de dünyaya tanıtıyor olmak bizler için en büyük övünç kaynağı. Her zaman söylediğimiz gibi, başarının tek anahtarı çalışkan olabilmektir" ifadesini kullandı. - ANKARA