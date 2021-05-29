Son dakika haberleri... Kızılcahamam'da iki katlı ahşap evde yangın çıktı

Son dakika gelişmesine göre Kızılcahamam'da iki katlı ahşap evde yangın çıktı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde iki katlı köy evi yanarak kül oldu.