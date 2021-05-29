Son dakika haberleri... Kızılcahamam'da iki katlı ahşap evde yangın çıktı
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Son dakika haberleri... Kızılcahamam'da iki katlı ahşap evde yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Demirbaş - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kızılcahamam'da iki katlı ahşap evde yangın çıktı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde iki katlı köy evi yanarak kül oldu.

Kızılcahamam'da iki katlı ahşap evde yangın çıktı

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde iki katlı köy evi yanarak kül

oldu.

Kızılcahamam Peyikler mahallesinde Kemal Yüceer'e ait olduğu öğrenilen iki katlı ahşap

evde elektrik kontağından yangın çıktı. Öğle saatlerinde başlayan yangını, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda söndürebildi.

Yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kül oldu. Yangında, evin alt katından bulunan

12 arılı kovan ile 12 arısız kovan da etkilenirken kovanlardaki arılar ise telef oldu. Soğutma çalışmalarının ardından jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri... Kızılcahamam'da iki katlı ahşap evde yangın çıktı
Son dakika haberleri... Kızılcahamam'da iki katlı ahşap evde yangın çıktı
Son dakika haberleri... Kızılcahamam'da iki katlı ahşap evde yangın çıktı
Son dakika haberleri... Kızılcahamam'da iki katlı ahşap evde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Demirbaş

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