Kızılcahamam'da haşerelere yönelik ilaçlama çalışmaları devam ediyor Kızılcahamam Belediyesi, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında haşerelere yönelik ilaçlama çalışmaları sürdürüyor.

Kızılcahamam Belediyesi, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında haşerelere yönelik ilaçlama çalışmaları sürdürüyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı yazılı açıklamada, yaz mevsiminde vatandaşı rahatsız edecek sinek ve sivrisineklerin yayılmasının önüne geçtiklerini kaydetti.

İlaçlama çalışmalarının devam ettiğini belirten Acar, "Doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen ilaçlar kullanarak aynı zamanda doğal yaşamın zarar görmesinin de önüne geçiyoruz. Vatandaşımızın, yaz mevsiminde sinek ve sivrisineklerin oluşturacağı olumsuzluklarla karşılaşmaması için mahalle ilaçlamalarımız aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA