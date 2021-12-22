Kızılcahamam'da Erdoğan heyecanı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızılcahamam'da Erdoğan heyecanı

Kızılcahamam'da Erdoğan heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kızılcahamam'da yapılacak.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kızılcahamam'da yapılacak. İlçede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi öncesi sokaklar süslendi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Kızılcahamam'da yapılacak Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, AK Partili belediye başkanlarının katılımıyla 2 gün sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı toplantı öncesinde Kızılcahamam'da cadde ve sokaklara Erdoğan'ın posterleri asıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ilçede esnaf durumdan memnuniyetini dile getirirken, otellerde doluluk oranının da oldukça yükseldiği belirtildi.

Erdoğan'ın toplantı için ilçelerine gelecek olmasından memnun olduklarını belirten esnaflar, ilçede yaşanan hareketliliğin olumlu yansımaları olduğunu dile getirdiler. - ANKARA

Kızılcahamam'da Erdoğan heyecanı

Kızılcahamam'da Erdoğan heyecanı

Kızılcahamam'da Erdoğan heyecanı

Kızılcahamam'da Erdoğan heyecanı

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title