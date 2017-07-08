Kızılcahamam'da "07.07.17" Nikahları Kıyıldı
Kızılcahamam’da evliliklerini unutulmaz kılmak için 07.07.2017 tarihine gün alan çiftlerin nikahları kıyıldı.
Kızılcahamam'da evliliklerini unutulmaz kılmak için 07.07.2017 tarihine gün alan çiftlerin nikahları kıyıldı.
Kızılcahamam'da evliliklerini unutulmaz kılmak amacıyla 07.07.2017 tarihi için gün alan 9 çiftin nikahı kıyıldı. Nikah masasına oturan çiftler mutluluğa 'evet' dedi. Evlenmek için aylardır bugünü bekleyen çiftlerin evlilik cüzdanlarına bu tarih yazıldı.
Unutulmaması için bu tarihi seçtiklerini belirten Cansu Gül-Kerem Balcı, Sümeyye Turası-Durali Göynük, Gülsen Acar-Mustafa Kalaba, Betül Aktaş-Ali Samet Kurt, Ayşenur Balaç-Kenan Er, Zeliha Akpınar-Emrah Sivrikaya, Edanur Ayçiçek-Ali Can, Ayşenur Eren-Özgü İlhan ve Melike Erden-Dursun Kaya çiftlerinin nikahların ardından Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve çam fidanı hediye edildi. - ANKARA