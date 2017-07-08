Kızılcahamam'da "07.07.17" Nikahları Kıyıldı

Kızılcahamam'da evliliklerini unutulmaz kılmak için 07.07.2017 tarihine gün alan çiftlerin nikahları kıyıldı.



Kızılcahamam'da evliliklerini unutulmaz kılmak amacıyla 07.07.2017 tarihi için gün alan 9 çiftin nikahı kıyıldı. Nikah masasına oturan çiftler mutluluğa 'evet' dedi. Evlenmek için aylardır bugünü bekleyen çiftlerin evlilik cüzdanlarına bu tarih yazıldı.



Unutulmaması için bu tarihi seçtiklerini belirten Cansu Gül-Kerem Balcı, Sümeyye Turası-Durali Göynük, Gülsen Acar-Mustafa Kalaba, Betül Aktaş-Ali Samet Kurt, Ayşenur Balaç-Kenan Er, Zeliha Akpınar-Emrah Sivrikaya, Edanur Ayçiçek-Ali Can, Ayşenur Eren-Özgü İlhan ve Melike Erden-Dursun Kaya çiftlerinin nikahların ardından Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve çam fidanı hediye edildi. - ANKARA