Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar okulları ziyaret etti
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Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar okulları ziyaret etti

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar okulları ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçedeki okulları ziyaret etti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçedeki okulları ziyaret etti.

Mezun olduğu Orhangazi İlkokulu'nu ziyaret eden Acar, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Ardından ilçedeki diğer okulları ziyaret eden Acar, öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin talep ve isteklerini dinledi.

Acar, öğretmenler ve velilerden Kovid-19 aşılarını mutlaka yaptırmalarını isteyerek, "Yeniden kapanma olmadan ikbalimiz, istikbalimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatlarına devam etmelerini Yüce Rabbimden niyaz ediyor, her bir evladımıza eğitim öğretim hayatında başarılar diliyorum." dedi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar okulları ziyaret etti
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar okulları ziyaret etti
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar okulları ziyaret etti
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar okulları ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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