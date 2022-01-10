Kızılay Varto Şube Başkanı Yonat'tan İHA muhabirine ziyaret

Muş'ta Türk Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, İhlas haber Ajansı (İHA) muhabiri Fatih Çelik'i ziyaret ederek, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Kızılay gönüllüleri ile birlikte İHA muhabiri Fatih Çelik'i ziyaret eden Türk Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, kendisini Kızılay'a gönüllü olmaya davet etti. Ziyareti sırasında gazeteciliğin ülke için önemli bir yerinin olduğunu ve halkın haber almasının en kestirme yolunun gazetecilik olduğunu ifade eden Yonat, son dönemdeki gelişmelerden gazetecilik mesleğinin olumsuz anlamda etkilendiğini ve bu tür etkilenmelerin yapılacak olan çalışmalarla çözüleceğini söyledi. Gazetecilerin vatandaşın gözü kulağı olduğunu dile getiren Yonat, "İHA muhabiri Fatih Çelik'in her zaman ve her yerde hiçbir fark gözetmeksizin bizleri desteklemesinden ötürü biz de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kendisini ziyaret edip, Kızılay şubemize gönüllü olmaya davet ettik" dedi.

Çelik ise Kızılay'ın Türkiye'nin gurur abidelerinden biri olduğunu dile getirerek, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Kızılay'ın yanında olmayı sürdüreceğini belirtti.

Ziyaret, Yonat tarafından İHA muhabiri Çelik'e Kızılay yeleği hediye edilmesi ile sona erdi. - MUŞ