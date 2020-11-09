Kızılay şube başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kızılay şube başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti

09.11.2020 23:03 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:09
Kızılay şube başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti

SAMSUN'da, Covid-19 tedavisi gören Kızılay Şube Başkanı Dr. Habib Demirel (54), hayatını kaybetti.

SAMSUN'da, Covid-19 tedavisi gören Kızılay Şube Başkanı Dr. Habib Demirel (54), hayatını kaybetti.

Bir süre önce Covid-19 testi pozitif çıkan Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. 3 gün önce durumu ağırlaşan Demirel, yoğun bakım servisine alındı. Dr. Demirel, yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Samsun'da bazı hastanelerde başhekim ve başhekim yardımcılığı yapan evli ve 3 çocuk babası Demirel, yarın toprağa verilecek. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Koronavirüsten hayatını kaybeden eski belediye başkanı doktor, toprağa verildi
Son dakika gündem: Koronavirüsten hayatını kaybeden eski belediye başkanı doktor, toprağa verildi
Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti
Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti
Denizli Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Hüsnü Okumuş hayatını kaybetti
Denizli Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Hüsnü Okumuş hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Mesut Yılmaz İlham Aliyev Kamala Harris Mustafa Destici Emmanuel Macron
Magazin Demet Akalın Burak Özçivit Hazar Ergüçlü Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Babel Falcao Samatta Tisserand Ali Şansalan
Daha Fazla Kasım İstifa Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kızılay şube başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 23:25:07. #1.15#
title