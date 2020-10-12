Kızılay şehidi Kıdıman'ın adı Suriye'de yaşatılacak
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Kızılay şehidi Kıdıman'ın adı Suriye'de yaşatılacak

12.10.2020 17:41 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:20

Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman'ın adı Suriye'de yaşayacak.

Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman'ın adı Suriye'de yaşayacak.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus'ta, Türk Kızılay ve İyilik için Elele Derneği (HIHFAD) iş birliğinde, Baitussalam Derneği desteğiyle yapılan yetim kompleksinin içerisinde yer alan okula şehit Mehmet Arif Kıdıman'ın adı verildi.

Yetim ailelerin kaldığı komplekste yaklaşık 200 öğrencinin eğitim göreceği ilkokulun açılışına, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Kan Hizmetleri Genel Müdürü Nurettin Hafızoğlu, Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Fatih Kökcan ve Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu katıldı.

Katılımcılar, yetim kompleksindeki çocuklara çeşitli hediyeler vererek sınıfları gezdi.

Türk Kızılay aracına Çobanbey ile El Bab arasında plakasız iki araçtan yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerce 14 Eylül'de çapraz ateş açılmıştı.

Saldırıda araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi Mağazasında çalışan Mehmet Arif Kıdıman şehit olmuş, iki personel yaralanmıştı.

Kızılay şehidi Kıdıman'ın adı Suriye'de yaşatılacak
Kızılay şehidi Kıdıman'ın adı Suriye'de yaşatılacak
Kızılay şehidi Kıdıman'ın adı Suriye'de yaşatılacak
Kızılay şehidi Kıdıman'ın adı Suriye'de yaşatılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutez Muhammed

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