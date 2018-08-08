Kızılay Kurban kampanyası başlattı

KİLİS - Kızılay Kilis şubesi tarafından yaklaşan kurban bayramı nedeniyle kurban bağışı kampanyası başlattı.

Kızılay Kilis Şube Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat, Kızılay şubesini yeni açtıklarını ifade ederek, "ilk bağışımızı milletvekilimiz ve belediye başkanımızdan alıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm bağış yapacaklara de şimdiden teşekkür ediyorum. Bağışların devamını diliyorum" dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kızılay'ın Türkiye'nin değil dünyanın markası haline geldiğini ifade ederek, "Türkiye içerisinde artık iyilikte, güzellikte, yardım severlikte, bir numara olmaya gidiyorsa, Kızılay'ımızda bunun öncülüğünü yapan bir kuruluştur. Biz Kızılay ile gurur duyuyoruz. Kızılay sıkıntılarda dünyanın neresinde olursa olsun gidiyor. Gerekli yardımı yapıyor. Kilis'te de çok ciddi yardımlar yapıyor. Ben şahsım adına Kızılay'a bir kurban bağışlıyorum. Kızılay'ın en fazla yardam yapması gereken yer Kilis'tir.İnşallah, bu yardımlar, binlerce kez Kilis'e geri döner. Gerek Kilis halkına gerekse Suriyeli vatandaşların evine et girmesine vesile olur" dedi.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger'de Kızılay'ın kurban bağışı için toplandıklarını ifade ederek, "Hepimizin bildiği gibi yardıma muhtaç, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi coğrafyada olursa olsun bir insan varsa din, dil, ırk, gözetmeden, yardım eden bir kuruluş olan Kızılay bugün dünya da bir numaradır. Bizimde el birliğiyle deste vermek zorundayız. Bunun bir nişanesi olarakta, önümüzdeki kurban bayramı için bizimde çorbada bir tuzumuz olsun diye bir kurban bağışlıyorum" diye konuştu.