Kızılay Kerkük'te Telaferli göçmenlere gıda yardımı yaptı

20.01.2020 19:59 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:45

Türk Kızılayı, Irak'ın Kerkük şehrinde Telaferlı göçmenlere gıda yardımında bulundu.



Türk Kızılayı, Irak Türkmen Cephesi (ITC) koordinesinde yılın ilk gıda yardımını Yahyava kampında Telaferlı göçmenlere dağıttı. Kampta bulunan 500 Telaferli göçmen aileye gıda kolileri dağıtıldı. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamada bulunan Türk Kızılayı Irak delegasyon sorumlusu Tahir Kahveci, "Türk Kızılayı olarak bölgede faaliyetlerimizi bütün hızıyla devam ettirmekteyiz. Gerçekleştirmekte olduğumuz gıda yardımında kolilerin içinde bir ailenin bir aylık mutfak ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde malzeme koyduk. Kolilerin içerisinde şeker, un, pirinç, mercimek, salça, çay, tuz ve sıvı yağ bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.



ITC Kerkük İl Başkanı Hışam Bayraktar ise, "Allah razı olsun Türk Cumhuriyeti'nden ve Türk Kızılayı'ndan. Telaferli vatandaşlarımızın göç ettikleri günden bu yana yardımda bulunuyorlar. Bu yardımlar yakında kesilecek, bunun nedeni de Telaferli vatandaşlarımızın evlerine geri dönmesi" dedi.



Kampta yaşayan Cemil Hasan isimli çocuk, "Türk Kızılayı bizi hiç aç bırakmadı, daima gıda ve giyim yardımlarını bulundu, çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.



2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın Musul'un Telafer ilçesine düzenlediği saldırının ardından Telafer ve etrafındaki köylerde yaşayanlar Kerkük'e göç etmişti. - KERKÜK

Kaynak: İHA