Kızılay'ın "Gül Bebek' projesine oyuncu Zilan Duru'dan destek

SİNEMA ve dizi oyuncusu Zilan Duru, Türk Kızılay İzmir Şubesi'nin başlattığı 'Gül Bebek ' projesine destek verdi. Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış ile Duru, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, 2 yeni doğan bebeğe, içinde çocukların temel ihtiyaçları bulunan sepet hediye etti.

Türk Kızılay İzmir Şubesi, bebek sevinci yaşayan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 'Gül Bebek' projesini başlattı. Proje kapsamında içinde çocuk bezi, bebek bakım kremi, bebek şampuanı, battaniye, zıbın ve oyuncak gibi 20 parçadan oluşan bebeklerin temel ihtiyaçları için kullanılacak malzemelerin yer aldığı sepet hazırlandı. Sinema ve dizi oyuncusu Zilan Duru da projeye destek verdi. Oyuncu Zilan Duru, Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış ile Kızılay personelinin eşliğinde ilk olarak Gaziemir ilçesindeki Binbaşı Reşat Bey Mahallesi'nde yaşayan yeni doğum yapan Sevcan Kesen'i, ardından da Emine Sayan'ı ziyaret etti. Karşılarında oyuncu Duru'yu görenler ve hediye sepeti alan aileler büyük mutluluk yaşadı.

Sevcan Kesen (26), ilk çocuğu Aras'ı 1 Aralık Salı günü dünyaya getirdiğini belirterek, "Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. İhtiyacı olanlara yardım etmeleri çok güzel. Allah yardım eden herkesten razı olsun" dedi. Emine Sayan (36) ise ikinci çocuğu Sidar'ı 8 Aralık Salı günü dünyaya getirdiğini belirterek, "Her şey için teşekkür ederim. Çok güzel düşünülmüş proje" ifadelerini kullandı.Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, "Gaziemir ilçesindeki Binbaşı Reşat Bey Mahallesi'nde 2 aileye oyuncu Zilan Duru hanımefendiyle birlikte ziyaret gerçekleştirdik. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Buradaki amacımız ihtiyaç sahibi ailelere, bağışçılarımız tarafından gelen yardımları ulaştırmak. Bu vesileyle dünyaya gelen 2 erkek evladımızı ziyaret ettik. Bebeklerimizin kullanabileceği malzemeleri annelerine teslim ettik" dedi.

Oyuncu Zilan Duru ise, "Sosyal sorumluluk projeleri denildiği zaman hiçbirini geri çevirmiyorum. Başkanımızın daveti için çok teşekkür ediyorum. Ailelerle buluşup bebekleri görmek çok güzeldi. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN