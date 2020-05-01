Kızılay ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu
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Kızılay ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu

Kızılay ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu
01.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:41

Erzurum Kızılay Erzurum Şube Başkanlığınca Korona virüs ve Ramazan ayı dolayısıyla dar gelirli vatandaşlara yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Erzurum Kızılay Erzurum Şube Başkanlığınca Korona virüs ve Ramazan ayı dolayısıyla dar gelirli vatandaşlara yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, Korona virüs salgını dolayısıyla ülke genelinde tedbirlerin alındığı tarihten itibaren yapılan planlama ile ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerine başladıklarını belirterek, "15 personel, 30 gönüllü ve 6 araç ile çalışmalarımızı haftanın her günü ihtiyaç sahiplerine yardım malzemelerini ulaştırıyoruz. 20 ilçemizde yardımlarımızı Kaymakamlıklar bünyesinde SYDV ve VEFA grubu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyoruz. Sokağa çıkma yasağı olan günlerde vatandaşlarımıza ihtiyaçları kadar ramazan pidesi ve su dağıtımı yapıyoruz. Ramazan süresince 3 bin adet gıda kolisi. 6 bin adet konserve kavurma dağıtımı devam etmektedir" dedi.

Bozhalil, Korona virüs dolayısıyla ertelenen Erzurum Aşevinin 2020 sonuna kadar tamamlanacağını ve burada günlük 3 bin kişiye yaklaşık 5 bin kişilik yemek dağıtımı yapılacağını sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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