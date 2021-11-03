Kızılay heyetinden Vali Orhan Tavlı'ya ziyaret

MUĞLA (Bültenler) - Valilik 75.Yıl toplantı salonunda yapılan ziyarete, Kızılay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, Başkan Yardımcısı Hasan Arslan, Genç Kızılay Başkanı Eren Buğra Koç, Kadın Kolları Başkanı Sibel Alış, Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz Menteşe Kadın Kolları Başkanı Hatice Dilhun Sukan, Denetçi Günnur Koçar, Bora Çulhaoğlu, Ahmet Dursun, Songül Topal Kaygıner, İpek Arslan, Aysun Akkuş ve Egemen Sümer katıldı.

Vali Orhan Tavlı yaptığı konuşmada, Kızılay haftasını kutlayarak, Kızılay'ın ülkemizde ve dünyada insanların en zor anlarında yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğini destekleyen kuruluş olduğunu ve milletimizin gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Kızılay'ın afet dönemleri başta olmak üzere insanlık adına önemli görevler üstlendiğini ve hiçbir fedakârlıktan kaçınmadığını ifade eden Vali Orhan Tavlı Orman yangınlarıyla mücadele edenlere ve yangından etkilenenlere büyük destek sağlayan Kızılay yönetimine, çalışanlarına, gönüllülerine ve destekçilerine teşekkür etti.

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