Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek

Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesi Başkanı Mesut Işık, Ramazan ayı boyunca 180 bin kişiye iftar yemeği ve iftar kumanyası ikram etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek

DİYARBAKIR - Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesi Başkanı Mesut Işık, Ramazan ayı boyunca 180 bin kişiye iftar yemeği ve iftar kumanyası ikram etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türk Kızılayı Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, Ramazan ayı boyunca yapacakları yardımlar ve etkinlikler hakkında bilgi verdi. Kızılay Hilal i Ahmer bir Ramazan ayına ulaşmanın heyecanı ile tekrar ihtiyaç sahiplerinin fakirin, fukaranın, garibin, gurabanın, dul, yetim ve öksüzün, yaşlının, engellinin umudu olmaya bu ailelerimizi ziyaret ederek, dertleri ile dertlenip ayni ve nakdi yardımlar ile sevindirmeye devam edeceğini belirten Işık, "Diyarbakır Kızılay olarak tüm il ve ilçelerimizde siz değerli bağışçılarımızın, gıda kolisi, hijyen kolisi, çocuk kiti, sevgi bohçası, giyim, zekat, fitre, fidye, adak kurbanı ve diğer destekleriniz ile 20 bin Aile, 80 bin kişiye ulaşmayı hedefledik ve bu ailelerimize Ramazan sevincini yaşatmaya gayret edeceğiz. Aşevimizden Ramazan ayı boyunca 180 bin kişiye iftar yemeği ve iftar Kumanyası ikram etmeyi hedefledik. Kızılay, yalnız yaşayan Nene ve Dedelerimize 15 aydır olduğu gibi fakirliğine ve zenginliğine bakmadan evlerine AŞ ve yemek götürmeye devam edecektir" dedi.

20 bin aileye 500 lira yardım yapılacak

Kızılay olarak bağış durumu ve imkanları dahilinde toplumun en fakirinden başlayarak sınırlı sayıda olsa da ihtiyaç sahibi bazı ailelerimize bankada Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına 500 lira yatırmak sureti ile nakdi yardımda bulunmaya devam edeceklerini aktaran Işık, "Çocuk yardım kolileri ile Ramazanda ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını sevindirerek Ramazanı şenlendirecek. Ramazan ayı boyunca giyim butikleri ve şube ve temsilcilikleri ile ihtiyaç sahibi ailelerimize giyim yardımında bulunarak bayram sevincini yaşatmaya devam edecek. Ramazan ayında, bedensel engelli, görme engelli, zihinsel engelli, otizm, çölyak hastası, kanser hastası ve Kelebek hastası olan ihtiyaç sahibi ailelerimize bağışçılarımızın desteği ile yardım etmeye, evlerini şenlendirmeye devam edecektir" diye konuştu.

"Her gün düzensiz göçmenlere iftar kumanyası verilecek"

Kızılay olarak Ramazan ayında hastanede şifa bekleyen hasta yakınlarına iftar kumanyası vereceklerini ifade eden Işık, "3 hastanemizin 4 noktasında bu kumanyalar verilecek ve Ramazan ayında ülkemizde misafir olan ancak Avrupa'ya göç eden düzensiz göçmenlere iftar kumanyası vermeye ve yaralı, hasta olanların yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Gelin el verin, destek verin bu Ramazan ayında yoksulların evlerini şenlendirelim, yapacağımız yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerimizi sevindirelim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK