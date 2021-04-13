Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek

İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK - Haberler | Güncel

Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesi Başkanı Mesut Işık, Ramazan ayı boyunca 180 bin kişiye iftar yemeği ve iftar kumanyası ikram etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mesut Özil, Kızılay'ın Ramazan kampanyasına 100.000 euro bağışladı
Mesut Özil, Kızılay'ın Ramazan kampanyasına 100.000 euro bağışladı
Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler
Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler

Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek

DİYARBAKIR - Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesi Başkanı Mesut Işık, Ramazan ayı boyunca 180 bin kişiye iftar yemeği ve iftar kumanyası ikram etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türk Kızılayı Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, Ramazan ayı boyunca yapacakları yardımlar ve etkinlikler hakkında bilgi verdi. Kızılay Hilal i Ahmer bir Ramazan ayına ulaşmanın heyecanı ile tekrar ihtiyaç sahiplerinin fakirin, fukaranın, garibin, gurabanın, dul, yetim ve öksüzün, yaşlının, engellinin umudu olmaya bu ailelerimizi ziyaret ederek, dertleri ile dertlenip ayni ve nakdi yardımlar ile sevindirmeye devam edeceğini belirten Işık, "Diyarbakır Kızılay olarak tüm il ve ilçelerimizde siz değerli bağışçılarımızın, gıda kolisi, hijyen kolisi, çocuk kiti, sevgi bohçası, giyim, zekat, fitre, fidye, adak kurbanı ve diğer destekleriniz ile 20 bin Aile, 80 bin kişiye ulaşmayı hedefledik ve bu ailelerimize Ramazan sevincini yaşatmaya gayret edeceğiz. Aşevimizden Ramazan ayı boyunca 180 bin kişiye iftar yemeği ve iftar Kumanyası ikram etmeyi hedefledik. Kızılay, yalnız yaşayan Nene ve Dedelerimize 15 aydır olduğu gibi fakirliğine ve zenginliğine bakmadan evlerine AŞ ve yemek götürmeye devam edecektir" dedi.

20 bin aileye 500 lira yardım yapılacak

Kızılay olarak bağış durumu ve imkanları dahilinde toplumun en fakirinden başlayarak sınırlı sayıda olsa da ihtiyaç sahibi bazı ailelerimize bankada Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına 500 lira yatırmak sureti ile nakdi yardımda bulunmaya devam edeceklerini aktaran Işık, "Çocuk yardım kolileri ile Ramazanda ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını sevindirerek Ramazanı şenlendirecek. Ramazan ayı boyunca giyim butikleri ve şube ve temsilcilikleri ile ihtiyaç sahibi ailelerimize giyim yardımında bulunarak bayram sevincini yaşatmaya devam edecek. Ramazan ayında, bedensel engelli, görme engelli, zihinsel engelli, otizm, çölyak hastası, kanser hastası ve Kelebek hastası olan ihtiyaç sahibi ailelerimize bağışçılarımızın desteği ile yardım etmeye, evlerini şenlendirmeye devam edecektir" diye konuştu.

"Her gün düzensiz göçmenlere iftar kumanyası verilecek"

Kızılay olarak Ramazan ayında hastanede şifa bekleyen hasta yakınlarına iftar kumanyası vereceklerini ifade eden Işık, "3 hastanemizin 4 noktasında bu kumanyalar verilecek ve Ramazan ayında ülkemizde misafir olan ancak Avrupa'ya göç eden düzensiz göçmenlere iftar kumanyası vermeye ve yaralı, hasta olanların yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Gelin el verin, destek verin bu Ramazan ayında yoksulların evlerini şenlendirelim, yapacağımız yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerimizi sevindirelim" şeklinde konuştu.

Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek
Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek
Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek
Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Alparslan Türkeş
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Necip Uysal Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 20:48:32. #1.15#
title