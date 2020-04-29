Kızılay Başkanı'ndan "çok acil" kan bağışı çağrısı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yurt genelinde kan stoğunun kritik seviyenin altına düştüğünü duyurarak, kan bağışı çağrısında bulundu.
29.04.2020 23:53 | Son Güncelleme: 30.04.2020 00:00
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından 'Çok acil duyuru' başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Yurt genelinde kan stoklarımız kritik seviyenin altına düştü Covid-19 salgını ve ramazan nedeni ile düşen bağışlar stoklarımızı eritti. Hastalarımız için desteğinize ihtiyacımız var" diyerek, kan bağışı noktalarını paylaştı.
Kaynak: DHA