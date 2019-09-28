Kızılay'dan Ankara Şehir Hastanesi'ne doğrudan ulaşım

28.09.2019 11:18

EGO Genel Müdürlüğünün "112 Ulus-Şehir Hastanesi Ekspres" otobüs hattında yaptığı düzenlemeyle Kızılay'dan Ankara Şehir Hastanesi'ne 30 Eylül'den itibaren doğrudan ulaşım sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz'da hizmete açılan "112 Ulus-Şehir Hastanesi (Ekspres)" otobüs hattı, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine revize edildi.

Yapılan yeni düzenlemeyle Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'nden kent merkezine ulaşım için 30 Eylül'den itibaren devreye girecek 112 numaralı otobüs, Şehir Hastanesi, CEPA AVM önü, Dikmen Kavşağı (TBMM Durağı), Kızılay (GAMA İş Merkezi önü), Sıhhiye (Tren Yolu altı), Ulus 1. Meclis (Eski Meclis) güzergahını kullanacak.

Ulus'tan binecek yolcular ise Ulus 1. Meclis (Eski Meclis), Akköprü (Emniyetin önü), Gazi Hastanesi önü, AŞTİ, Eskişehir yolu CEPA AVM duraklarından otobüse binerek Şehir Hastanesine gidebilecek.

Yeni güzergahın devreye girmesiyle CEPA AVM durağından Etimesgut-Sincan-Polatlı, Akay Kavşağı TBMM durağından Çankaya, Kızılay-Sıhhiye-Ulus duraklarından Altındağ-Keçiören-Mamak, Akköprü durağından Yenimahalle-Keçiören-Sincan-Etimesgut, Gazi Hastanesi durağından Emek-Bahçelievler-Beşevler, AŞTİ durağından ise şehir dışından ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar Ankara Şehir Hastanesine ulaşacak.

Her gün yarım saatte bir sefer yapacak 112 numaralı otobüs, 06.30-20.00 arasında hizmet verecek.

Kaynak: AA