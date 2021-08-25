Kızılay'dan açıklama; yatırım şirketlerinin tek sahibi Kızılay'dır

Kızılay 25 Ağustos tarihinde bir gazetede yer alan habere ilişkin kamuoyu açıklamasında bulundu.

Kızılay 25 Ağustos tarihinde bir gazetede yer alan habere ilişkin kamuoyu açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Türk Kızılay'ın faaliyet alanına destek amaçlı kurulmuş şirketleri barındıran Kızılay Yatırım şirketlerinin tek sahibi Türkiye Kızılay Derneğidir. Bu nedenle haber içerisinde yer alan ve Kızılay'ın sahip olduğu varlıkların şirketlere aktarıldığını düşündüren tüm ifadeler gerçek dışıdır" denildi.

Kızılay'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Gazetede paylaşılan bağımsız denetim raporu Kızılay'ın SPK Kamuoyu Aydınlatma Platformu ile (KAP) paylaştığı bilgilerdendir ve ilgililerin erişimine açıktır. Kamu Aydınlatma Platformunun üyesi olan şirketler, yasanın emrettiği her türlü bilgi ve belgeyi yasanın öngördüğü zamanda KAP'a bildirmektedir. Bu yanıyla da haberin içerisinde okuyucuya hissettirilen "gizli-kapaklı" işler iması iyi niyetten uzak ve tamamen bir algı oluşturmaya dönüktür" bilgilerine yer verildi.

"ŞİRKETLER TAŞINMAZLAR İÇİN KİRA ÖDEMEKTEDİR"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle şu tespiti yapmakta yarar var; sadece bağışlarla varlık gösteren insani yardım kuruluşlarının karşılaştığı en büyük sorunlardan biri sürdürülebilir finansman sorunudur. Kızılay da bünyesinde çalışan yaklaşık 11 bin profesyonel ile oluşturduğu Kan Hizmetleri, Afet ve İnsani Yardım kapasitesinin sürdürülebilirliği açısından kökleri tarihimizde çokça bulunan "Vakıf Akarı" geleneğini modernize ederek Kızılay Yatırım modeli ile devam ettirmektedir. Türk Kızılay'ın faaliyet alanına destek amaçlı kurulmuş şirketleri barındıran Kızılay Yatırım şirketlerinin tek sahibi Türkiye Kızılay Derneğidir. Bu nedenle haber içerisinde yer alan ve Kızılay'ın sahip olduğu varlıkların şirketlere aktarıldığını düşündüren tüm ifadeler gerçek dışıdır. Yatırım Grubunun kullandığı fabrika, hastane ve benzeri taşınmazların tamamı Türkiye Kızılay Derneği'ne aittir ve şirketler bu taşınmazlar için kira ödemektedir."

"İDDİA EDİLDİĞİ MİKTARDA BİR HUZUR HAKKI ÖDENTİSİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Kızılay Yatırım kurulduğu Kasım 2018 tarihinden bugüne kadar Türkiye Kızılay Derneği'ne 150 milyon lira gelir ve 15 milyon lira da kira olarak aktarmıştır" denilen açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"Aynı tarihlerde Kızılay'a daha fazla gelir kazandırmak için yarattığı öz kaynakları ile 200 milyon lira tutarında da yatırım yapmıştır. Bunların içerisinde Erzincan ve Afyonkarahisar'da yeni maden suyu hatları, Malatya'da büyük yerleşim sistemleri fabrikası gibi yatırımlar bulunmaktadır. Kızılay Yatırım, ilgili gelir getirici şirketleri işletmeye başladıktan sonra satışlarını ciro bazında 4 kat, karlılık bazında ise 9 kat artırmıştır. Tamamen sektör profesyonellerinin idaresinde olan, yine sektörlerinin ileri gelenlerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak bünyelerinde görev aldığı Kızılay Gelir Getirici Şirketlerinde bugün itibariyle 1513 kişi çalışmaktadır. Haberde iddia edildiği miktarda bir huzur hakkı ödentisi söz konusu değildir. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'a, mevzuat gereği Yönetim Kurulu başkanlıklarını da yapması nedeniyle tahakkuk eden ödentinin nasıl kullanıldığı bu konuyla ilgili daha önceki açıklamamızda yer almaktadır."

Yapılan açıklamanın devamında, "Bu gerçeklerden sonra şunu belirtmek isteriz ki; Kızılay'a yönelik haksız ve ölçüsüz eleştirilerin ne ülkemizdeki ne de dünyanın dört bir yanında Kızılay'ı bekleyen ihtiyaç sahiplerine hiçbir faydası yoktur. Kızılay 153 yıldır merhametli milletimizin iyilik bayrağını dalgalandırmaktadır ve dalgalandırmaya devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı