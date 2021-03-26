Kızılay'dan 500 öğrenciye kırtasiye yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kızılay'dan 500 öğrenciye kırtasiye yardımı

İhlas Haber Ajansı / FATİH ÇELİK - Haberler | Yerel

Kızılay'dan 500 öğrenciye kırtasiye yardımı Muş'un Varto ilçesinde yüz yüze eğitim öğretime başlayan öğrencilere Kızılay Varto Şubesi tarafından kırtasiye seti desteği verildi.

Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza
Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza
Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi
Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi

Kızılay'dan 500 öğrenciye kırtasiye yardımı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde yüz yüze eğitim öğretime başlayan öğrencilere Kızılay Varto Şubesi tarafından kırtasiye seti desteği verildi.

Kızılay Genel Müdürlüğünden gönderilen çanta ve kırtasiye malzemeleri, Varto Yatılı Bölge Ortaokulu ile Çaylar Yatılı Bölge Ortaokulunda okuyan 500 öğrenciye dağıtıldı. Yardım paketlerinin dağıtımına katılan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ertuğrul Avcı, öğrencilerin yüzlerinin güldürülmesinin kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, "Artık okullarımız açıldı. Aşılarımız devam ediyor. Öğrencilerimize destek olma amacıyla Kızılay ile birlikte ilçemizde bulunan iki YBO'daki öğrenciler için 500 kırtasiye seti çantası hazırladık. Öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah eğitim öğretim döneminde güzel bir katkı sunmuş oluruz. Ben Kızılay'a ve Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilere kırtasiye setini dağıttıklarını dile getiren Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat ise "İlçemizde bulunan iki yatılı bölge okulumuzda eğitim öğretime devam eden 500 öğrencimize kaymakamımız ve milli eğitim müdürümüzle birlikte kırtasiye setini hediye ettik. Öğrencilerin bu mutluluklarını gördüğümüzde bizde seviniyoruz. Bu konuda başta genel müdürlüğümüze ve kaymakamımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ve Kızılay gönüllülerinin de katıldığı dağıtımda çanta setini alan öğrenciler, başta kaymakam olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Kızılay'dan 500 öğrenciye kırtasiye yardımı
Kızılay'dan 500 öğrenciye kırtasiye yardımı
Kızılay'dan 500 öğrenciye kırtasiye yardımı
Kızılay'dan 500 öğrenciye kırtasiye yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH ÇELİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Meral Akşener Muhsin Yazıcıoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Mert Günok Ersun Yanal Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kızılay'dan 500 öğrenciye kırtasiye yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 11:10:55. #1.14#
title