Kızılay'dan 40 okul müdürüne teşekkür plaketi

06.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:27

Sivas'ta 2019 yılında veli, öğretmen ve öğrencileri ile Kızılay'a en çok kan bağışında bulunan 40 okulun müdürüne teşekkür plaketi verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Kızılay Sivas Şube Başkan Vekili Fikret Doğruyol, Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Günaydın ve Ekip Organizasyon Sorumlusu Hakan Kartal katıldı.



Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Kızılay'ın gerek Türkiye'de gerekse de dünya genelinde doğal afet ve olağanüstü durumlarda insanların yardımına koştuğunu söyledi. Kızılay'ın Türkiye'de kan ihtiyacının karşılanması noktasında en önemli kurum olduğunu belirten Savaşçı, bu hayati ihtiyacın karşılanmasında eğitim camiasının verdiği desteğin ayrı bir önem taşıdığını söyledi.



Kızılay Şube Başkan Vekili Doğruyol ise Kızılay'a destek veren okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti. Doğruyol, "Kızılay olarak sizlerin destekleri ile insanlığa hizmet ediyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından Kızılay'a en çok kan bağışında bulunan okulların müdürlerine teşekkür plaketi takdim edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA