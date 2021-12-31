Kızılay'da yılbaşı kutlamalarında güvenliği atlı ve köpekli polisler sağladı - Haberler
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Kızılay'da yılbaşı kutlamalarında güvenliği atlı ve köpekli polisler sağladı

Kızılay'da yılbaşı kutlamalarında güvenliği atlı ve köpekli polisler sağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ankara'nın Kızılay semtinde 2022'ye dakikalar kala toplanan kalabalığın güvenliğini atlı ve köpekli polisler sağladı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Kızılay semtinde 2022'ye dakikalar kala toplanan kalabalığın güvenliğini atlı ve köpekli polisler sağladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne Bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ile Köpek Eğitim Merkezi polisleri, Kızılay Meydanı'nın güvenliği sağladı. 2022'ye kısa bir zaman kala yoğunluğun yaşandığı Kızılay'da görev yapan atlı ve köpekli polisler, hem vatandaşların ilgi odağı oldu, hem de güvenliği sağladı. - ANKARA

Kızılay'da yılbaşı kutlamalarında güvenliği atlı ve köpekli polisler sağladı

Kızılay'da yılbaşı kutlamalarında güvenliği atlı ve köpekli polisler sağladı

Kızılay'da yılbaşı kutlamalarında güvenliği atlı ve köpekli polisler sağladı

Kızılay'da yılbaşı kutlamalarında güvenliği atlı ve köpekli polisler sağladı

Kızılay'da yılbaşı kutlamalarında güvenliği atlı ve köpekli polisler sağladı

Kızılay'da yılbaşı kutlamalarında güvenliği atlı ve köpekli polisler sağladı

Kızılay'da yılbaşı kutlamalarında güvenliği atlı ve köpekli polisler sağladı

Kızılay'da yılbaşı kutlamalarında güvenliği atlı ve köpekli polisler sağladı

Kızılay'da yılbaşı kutlamalarında güvenliği atlı ve köpekli polisler sağladı

Kızılay'da yılbaşı kutlamalarında güvenliği atlı ve köpekli polisler sağladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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