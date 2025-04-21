Kızıl Goncalar CANLI izleme linki var mı? 21 Nisan 2025! NOW TV Kızıl Goncalar 45. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir

Kızıl Goncalar 45. bölümü canlı izle! Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızıl Goncalar dizisi canlı izle! NOW TV Kızıl Goncalar 45. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni bölümde neler olacak?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meryem, yaşananları duyduğunda perişan olur. Levent'in ölümü, Selim'e ve Mahmut'a kısasla cevap vermeyi düşünen Cüneyd'i tutan zincirin son halkasını da koparmıştır. Artık Cüneyd'i zamanla yarışan Zeynep'ten başka durduracak kalmamıştır.

Meryem hastaneden çıktığında Faniler onun posta oturmasını beklemektedir. Lakin Meryem yalnızca acısını yaşamak istemektedir. Belirsizlik sürerken Meclis-i Meşayih Sadi Hüdayi ve Cüneyd'e hazmetmesi zor bir teklifle gelirler. Sadi Hüdayi olacaklardan korkmuş, Fanilerin canı hürmetine dergahı dağıtmayı düşünmektedir. Asla boyun eğmek istemeyen Cüneyd ise hem Meryem'e hem de kadınlara kaderlerine sahip çıkmaları için bir fırsat yaratır. Ancak Meryem hala rüyalarında Levent'i beklemektedir. Mira ise Levent'in ölümüyle tek bildiği yoldan, ona kızarak baş etmeye çalışırken Levent'in ona son bir sürprizi olacaktır.

Cüneyd'in Levent'in ölümündeki hikmet olarak gördüğü Meryem'in posta oturma ihtimali, Mahmut'u, direnen her Fani kadını yok etmeye giden bir hamleye iter. Meryem, beklenmedik bir kararla Mahmut'u günahlarının bedeliyle yüzleştirmeye karar verir. Cüneyd ve Zeynep ise ilk günden beri aralarında duran en büyük meseleyle, Cüneyd'in öfkeli ruhuyla sınanır. Cüneyd, Zeynep'e nöbetini tutmaya söz verdiği son hediyesini verecektir…

KIZIL GONCALAR DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızıl Goncalar dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi NOW TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.