Eskişehir'de 18 kızıl geyik avlanması ihalesine mahkeme "dur" dedi Eskişehir'de büyük tepki çeken 18 kızıl geyiğin avlanması yönünde açılan ihale için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından 18 geyiğin vurulması için açılan ihale yapılan itirazların ardındanyürütmesi durduruldu. 6 ayrı bölgede yapılacak 18 geyik vurma ihalesi için 513 bin lira muhammen bedel biçilmesi hayvanseverlerin tepkisini çekmişti.

Eskişehir İdare Mahkemesi, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği'nin başvurusu üzerine, 18 kızıl geyiğin avlanması yönünde açılan ihale için 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi. Mahkeme kararında, "Davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı verme süresi geçip, yeni bir karar verilinceye kadar, dava konusu işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi" dedi.