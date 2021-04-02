Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira Kurt, TikTok canlı yayınında bilmeden bastığı para gönderme butonlarıyla izlediği kişiye tamı tamına 7 bin TL gönderdi. Bu konuya sitem eden Akalın, TikTok fenomenlerinin alay konusu oldu. Fenomenler Akalın'ın sözlerinden yapılan şarkıya klip çekerek hesaplarından paylaştı.

Hafta içi her gün Star TV ekranlarında Alişan ile program sunan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşadı. 7 yaşındaki Hira, ailesinin telefonunu alarak TikTok'tan bir canlı yayın izlemeye başladı. Hira'yı gören TikTok fenomeni ise "Çiçek emojisine bas" diyerek kendisine para göndertti. Hira ise ne olduğunu bilmeden emojilere basarak izlediği fenomene tam 7 bin TL gönderdi.

GENÇ FENOMENLE DEMET AKALIN ARASINDA GERİLİM

Kredi kartından yapılan harcamayı gören Demet Akalın ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu nasıl bir sahtekarlık, dolandırıcılık bu" diye isyan ederek tüm anne ve babaları uyardı. Hira'nın farkında olmadan para gönderdiği fenomen Özgür Balakar ise bir açıklama videosu çekerek "Burası böyle bir platform, biz bu hediyeleri zorla çekmiyoruz kimseden onlar gönderiyor. Bize soyguncu demen beni gerçekten çok kırdı. Parayı geri gönderirim Demet Abla. Sakin ol, sakinleş. Tek derdimiz para olsun" dedi.

DEMET'İ FENA TİYE ALDILAR

Bu gelişmelerin ardından yasal hakkını kullanacağını söyleyen Akalın, TikTok'ta gündem oldu. Başta Özgür Balakar olmak üzere bir TikToker, Demet Akalın'ın açıklamalarından cümlelerinden hazırlanan bir şarkıya klip çekti. Adeta alay konusu olan ünlü şarkıcının bu klipler hakkında ne diyeceği ise merak konusu oldu.