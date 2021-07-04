Kızı ve torunlarını tatile götürürken kaza yaptı: 6 yaralı
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Kızı ve torunlarını tatile götürürken kaza yaptı: 6 yaralı

Kızı ve torunlarını tatile götürürken kaza yaptı: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

AKSARAY'da, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralıllar arasındaki otomobil sürücüsünün, Ankara'da oturan kızı ve torunlarını Mersin'e tatile götürdüğü  öğrenildi. 

Kaza, saat 15.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan  kızı ve torunlarını Mersin'e  tatile götüren Mustafa Salman (62) yönetimindeki 33 AEJ 55 plakalı otomobil,  Bilal Koç'un (63) kullandığı 42 FFF 78 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Mustafa Salman, eşi Fatma Salman (58), kızı Yasemin Aksoy  (37), torunları Leyla Nur Aksoy 17), Buse Aksoy (14) ve Miraç Aksoy  (7) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kızı ve torunlarını tatile götürürken kaza yaptı: 6 yaralı
Kızı ve torunlarını tatile götürürken kaza yaptı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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