Kızgın şoför tırı mesai arkadaşlarının üzerine sürdü

20.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:34

İzmir'in Torbalı ilçesinde asfalt üretim tesisinde çalışan bir şoför, tartışma sonrası otoparktaki tırı çalıştırıp mesai arkadaşlarının üzerine sürdü. Çalışanlar sağa sola kaçarak canlarını kurtardı.



Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Karakuyu Mahallesi'ndeki asfalt üretim tesisinde meydana geldi. Tesiste şoför olan ve diğer şoförlerden de sorumlu olan Selahattin B., iddialara göre başka bir şoföre aracının temiz olmadığını söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Sinirlenen ve kendini kaybeden Selahattin B., otoparktaki tırı çalıştırarak işçilerin üzerine sürdü. Canlarını kurtarmak için çalışanlar panikle sağa sola kaçıştı. Daha sonra iş yerinden kaçan Selahattin B., kilometrelerce sonra tırı park ederek kayıplara karıştı. Mesai arkadaşların hayatını tehlikeye atan şoförün yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Olay anı ise kameralara yansıdı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Selahattin B.'nin çalışanların üzerine tırı sürdüğü ve panikle çalışanların etrafa kaçıştığı görülüyor. Şoför, daha sonra bir araca çarpıyor ve olay yerinden uzaklaşıyor. Çalışanların ise şoförü durdurmaya çalıştığı kameralara yansıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA