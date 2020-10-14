Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

14.10.2020 19:13 | Son Güncelleme: 14.10.2020 19:17
Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

SİVAS'ta ortaokul öğrencisi Yağmur T. (14), tartıştığı lise öğrencisi Nehir Z. (15) tarafından bacağından bıçaklandı.

SİVAS'ta ortaokul öğrencisi Yağmur T. (14), tartıştığı lise öğrencisi Nehir Z. (15) tarafından bacağından bıçaklandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında tartışma yaşanan Yağmur T. ile lise öğrencisi Nehir Z., cadde üzerinde karşılaştı. Aralarında sözlü tartışma çıkan 2 öğrenci, daha sonra kavga etmeye başladı. Nehir Z., yanında bulunan bıçakla Yağmur T.'yi sol bacağından bıçakladı. Bacağından yaralanan Yağmur T., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nehir Z. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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