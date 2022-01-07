Kız Kulesi'nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kız Kulesi'nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Kız Kulesi'nin gün batımında kızıla bürünen gökyüzüyle birleşen manzarası görenleri hayran bıraktı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Kız Kulesi'nin gün batımında kızıla bürünen gökyüzüyle birleşen manzarası görenleri hayran bıraktı. Mest eden manzara havadan görüntülendi.

Üsküdar'da gün batımında oluşan eşsiz manzarada, Kız Kulesi ile batmakta olan güneş birleşti. Güneşin batışıyla oluşan eşsiz manzara objektiflere böyle yansıdı. Kızıla bürünen gökyüzü ve Kız Kulesi'nin birleşmesinin etkisiyle kartpostallık görüntüler oluştu. Gökyüzünün yansımasıyla boğazın suları kızıla büründü. Havadan çekilen gün batımı görüntüleri, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

(Aykut Zor - Mustafa Ayabakan-İHA)

Kız Kulesi'nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kız Kulesi'nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kız Kulesi'nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Her satırı vahşet! Lüks saat kavgasında vurduğu iki kişiye kendi mezarını kazdırıp canlı canlı gömdü

Her satırı vahşet! Lüks saat kavgasında vurduğu iki kişiye kendi mezarını kazdırıp canlı canlı gömdü

 THY, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a yapacağı bugünkü seferleri iptal etti

THY, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a yapacağı bugünkü seferleri iptal etti

 EMİNÖNÜ'NDE DENETİME TAKILAN TAKSİCİ: BİZ İHRACAT YAPIYORUZ

EMİNÖNÜ'NDE DENETİME TAKILAN TAKSİCİ: BİZ İHRACAT YAPIYORUZ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title