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Kız kardeşini yaralayan kocasını vurdu

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel

KONYA'da Ergün K. (27) boşanma aşamasındaki eşi Ersen K. ile aralarında çıkan tartışmada baldızı Ebru Ç.'yi tabancayla karnından yaraladı.

KONYA (DHA) - KONYA'da Ergün K. (27) boşanma aşamasındaki eşi Ersen K. ile aralarında çıkan tartışmada baldızı Ebru Ç.'yi tabancayla karnından yaraladı. Ersen K. ise arbedede eşinin elindeki tabancayı alıp, onu bacağından vurdu.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Dikilitaş Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ergün K., boşanma aşamasında olduğu eşi Ersen K.'nin kardeşi Ebru Ç. ile birlikte yaşadığı eve geldi. Ergün K., burada çıkan tartışmada tabancayla Ebru Ç.'yi karnından vurdu. Yaralanan kız kardeşini kanlar içinde gören Ersen K. ile eşi arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Ersen K., eşinin elindeki tabancayı kapıp, onu bacağından yaraladı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Ersen K., emniyete götürüldü.


Kız kardeşini yaralayan kocasını vurdu

Kız kardeşini yaralayan kocasını vurdu

Kız kardeşini yaralayan kocasını vurdu

Kız kardeşini yaralayan kocasını vurdu

Kız kardeşini yaralayan kocasını vurdu

Kız kardeşini yaralayan kocasını vurdu

Kız kardeşini yaralayan kocasını vurdu

Kız kardeşini yaralayan kocasını vurdu

Kız kardeşini yaralayan kocasını vurdu

Kız kardeşini yaralayan kocasını vurdu

Kız kardeşini yaralayan kocasını vurdu

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