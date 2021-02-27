Kız istemeye gittiği eve eşya taşıma asansörüyle balkondan girdi, sevgilisini havalara uçurdu

Antalya'da yaşayan Salih Usta isimli bir kişi, evleneceği kızın evine kız istemeye giderken, farklı bir yönteme başvurdu. Eve nakliye işleminde kullanılan eşya taşıma asansörüyle balkondan giren Usta, kız arkadaşını mutluluktan havalara uçururken, sosyal medyada ise ilgi odağı oldu.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde nakliye firması sahibi Salih Usta, kız arkadaşı Emel Özdemir'i (24) dün akşam istemek için ailesiyle evine gitti. Ancak evine normal yollarla girmeyi tercih etmeyen Usta, nakliye işleminde mobil eşya taşıma asansörlerinden birini kullanarak eve balkondan girdi. Asansörün sepetinde elinde bir demet çiçekle 3'üncü kattaki balkona kadar gelen Salih Usta'yı gören kız arkadaşı Emel Özdemir, büyük mutluluk yaşarken, görenler ise şaşkınlık yaşadı.

"ASANSÖRLE BALKONA ÇIKTIM"

Koronavirüs sürecinin ardından kalabalık bir düğünle evlenmek istediğini söyleyen Salih Usta, pandemi ne zaman biterse düğünü o zaman yapacaklarını söyledi. Salih Usta, "Büyük bir nakliyat firmamız var. Arkadaşlarımla görüştükten sonra farklı bir kız isteme olmasını istedim. Kendi imkanlarımı kullanarak böyle bir yola başvurdum. Asansörle balkona çıktım." şeklinde konuştu.

"KIZ TARAFININ TEPKİSİ FARKLI OLDU"

Kız tarafının oldukça şaşırdığını belirten Usta, "Kız tarafının tepkisi farklı oldu, oldukça şaşırdılar. İlk önce ailem kapıdan girdi. Onlar da baktılar, damat nerede diye balkona çıktılar ve beni o şekilde gördüler. Ortaya oldukça şaşırtıcı ve güzel bir şey çıktı. Böyle bir şeyi daha önce görmedim. Bunu bana arkadaşlarım tavsiye etti. Belki yapan olmuştur, ilk yapan burada ben olmuş olabilirim." dedi.

"NİKAHIN DA HAVADA KIYILMASINI İSTİYORUM"

Nikahla ilgili de benzer bir iş yapmak istediğini ifade eden Usta, şöyle devam etti: "Nikahla ilgili de farklı bir düşüncem var. 3- 4 tane mobil eşya taşıma asansörünü yan yana koyup, havaya çıkarttıktan sonra üzerine kurulan masada nikahımızın kıyılmasını istiyorum. Böyle bir fikrimiz var ama tabii ilerleyen zamanda göreceğiz."