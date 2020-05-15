Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı Akit TV'de katıldığı yayında "12-17 yaş arası ilk çocuğu doğurmak için idealdir" diyen Prof. Dr. Kutluk Özgüven hakkında görev yaptığı Aydın Üniversitesi soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Üniversitemizde görev yapmakta olan Prof.Dr. Kutluk Özgüven'in katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamaşahsi düşünceleri olup kabul edilmesi mümkün değildir. Kendisini şiddetle kınıyoruz. Söz konusupersonel hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. KAMUOYUNA DUYURULUR."

NE OLMUŞTU?

Dün akşam Akit TV'de yayınlanan Derin Kutu programına katılan Prof. Dr. Kutluk Özgüven tepki çeken şu ifadeleri kullanmıştı: "13 yaşında, hem aklen belli bir noktaya gelmiş, hem vücuden belli bir noktaya gelmiş bir insan sen "10 yıl boyunca çocuk doğurmayacaksın, kadınlığını yaşamayacaksın" diyorsun. Süpermen'i bilmem ama Süperkadın diye bir ırk var. En üstün nitelikli insan, 12-17 yaş arasındaki kızlar. Yani, çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan... Bu yaş, ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş."