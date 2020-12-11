Kız çocuğunu küpeleri için kaçırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı
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Kız çocuğunu küpeleri için kaçırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı

11.12.2020 16:06 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:10
Kız çocuğunu küpeleri için kaçırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR'da, dün 3 yaşındaki Nisa Nur'u kulağındaki küpesi için kaçırmaya çalışan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIR'da, dün 3 yaşındaki Nisa Nur'u kulağındaki küpesi için kaçırmaya çalışan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde meydana geldi. Biri bisikletli 2 kişi, sokakta oynayan Nisa Nur'u bisiklete bindirip götürmek istedi. Ancak bu sırada kız çocuğu ağlamaya başladı. Bunun üzerine şüpheliler, kızın kulağındaki küpeyi çıkarıp kaçmaya başladı. Mahalleli, peşlerine düştükleri şüphelilere linç girişiminde bulundu. M.S. kaçarken, olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli E.A.'yı linçten kurtararak, bölgedeki Meryem Ana Kilisesi'ne götürdü. M.S. de bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan E.A. ile M.S., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kız çocuğunu küpeleri için kaçırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı
Kız çocuğunu küpeleri için kaçırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı
Kız çocuğunu küpeleri için kaçırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı
Kız çocuğunu küpeleri için kaçırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı
Kız çocuğunu küpeleri için kaçırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR

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