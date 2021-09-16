Kız arkadaşının evini taşladı, polisler yakalayınca Atatürk'e hakaretten tutuklandı - Haberler
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Kız arkadaşının evini taşladı, polisler yakalayınca Atatürk'e hakaretten tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kız arkadaşının evini taşladı, polisler yakalayınca Atatürk'e hakaretten tutuklandı

Samsun'da kız arkadaşının evinin penceresini taşlayan bir kişi, kızın şikayet üzerine polis tarafından yakalanınca 'Atatürk'e hakaret' suçundan tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinin Zeytinlik Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda T.A.(31) adlı şahıs kız yanına yaklaşmama tedbir kararı olmasına rağmen kız arkadaşı Z.A.'nın (29) evinin önüne giderek pencereyi taşladı. Z.A. durumu polise bildirdi. T.A. ticari taksi ile olay yerinden kaçtı. Polis ticari taksiyi tespit edip durdurarak içinde bulunan T.A.'yı gözaltına aldı.

Kız arkadaşının evini taşladı, polisler yakalayınca Atatürk'e hakaretten tutuklandı

TEHDİTLER SAVURUP ATATÜRK'E HAKARET ETTİ

İddiaya göre, polislere direnen, kız arkadaşının pencere camlarını kıracağını, öldüreceğini ileri süren ve Atatürk'e de hakaret eden T.A. gözaltına alınarak İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri teslim edildi.

Kız arkadaşının evini taşladı, polisler yakalayınca Atatürk'e hakaretten tutuklandı

TUTUKLANDI

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.A. savcıya ifade verdikten sonra "Atatürk'ün hatıralarına alenen hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber: Kız arkadaşının evini taşladı, polisler yakalayınca Atatürk'e hakaretten tutuklandı - Haberler
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