Kız arkadaşını saçından tutup yerde sürükleyen sevgili serbest bırakıldı

Millet Mahallesi'nde, dün A.Ş'nin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan A.D. ile erkek kardeşi S.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. A.D. adli kontrol şartıyla olmak üzere iki şüpheli de serbest bırakıldı.

Öte yandan A.Ş'nin şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

KADINLAR GÜNÜ'NDE GENÇ KIZ ŞİDDETE MARUZ KALMIŞTI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde otomobiliyle seyir halinde olan A.D. ile kız arkadaşı A.Ş. arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine otomobili durduran A.D. araçtan inen A.Ş'yi darbetmişti.

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. ile olaya karıştığı tespit edilen erkek kardeşi S.D'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı