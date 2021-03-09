Kız arkadaşını saçından tutup yerde sürükleyen sevgili serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kız arkadaşını saçından tutup yerde sürükleyen sevgili serbest bırakıldı

09.03.2021 21:55 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:16

Bursa'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında saçından sürükleyerek döven sevgili, genç kızın şikayetinden vazgeçmesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Millet Mahallesi'nde, dün A.Ş'nin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan A.D. ile erkek kardeşi S.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. A.D. adli kontrol şartıyla olmak üzere iki şüpheli de serbest bırakıldı.

Öte yandan A.Ş'nin şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

KADINLAR GÜNÜ'NDE GENÇ KIZ ŞİDDETE MARUZ KALMIŞTI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde otomobiliyle seyir halinde olan A.D. ile kız arkadaşı A.Ş. arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine otomobili durduran A.D. araçtan inen A.Ş'yi darbetmişti.

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. ile olaya karıştığı tespit edilen erkek kardeşi S.D'yi gözaltına almıştı.

Kız arkadaşını saçından tutup yerde sürükleyen sevgili serbest bırakıldı
Kız arkadaşını saçından tutup yerde sürükleyen sevgili serbest bırakıldı
Kız arkadaşını saçından tutup yerde sürükleyen sevgili serbest bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (2)
CİMBOMLU: Memleket sogan erkeklerinle dolmus.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
HA: Bırakın yarında olduruncede bırakacaklar yeter artık
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Aleyna Tilki Serdar Ortaç Rasim Öztekin
Spor Mustafa Er Fatih Terim Ali Şansalan Halis Özkahya Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kız arkadaşını saçından tutup yerde sürükleyen sevgili serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 23:32:11. #1.14#
title