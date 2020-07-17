Kız arkadaşını darp ettiği iddia edilen Rubato Grubu'nun solistinin ifadesi ortaya çıktı
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Kız arkadaşını darp ettiği iddia edilen Rubato Grubu'nun solistinin ifadesi ortaya çıktı

Kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Kız arkadaşını darp ettiği iddia edilen Rubato Grubu'nun solistinin ifadesi ortaya çıktı
17.07.2020 18:48 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:52

Kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kasıtlı olarak suratına vurmadığını ve elinin çarptığını söyleyen şarkıcı Arkun, "Evlilik fikrimden vazgeçtiğim için kurgulanmış bir olay" diyerek kendini savundu.

Evlilik hazırlıkları yaptığı kız arkadaşı B.Y.'yi darp ettiği öne sürülen Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Özer Arkun, avukatıyla birlikte emniyete giderek 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

"Kazaen yaralandığı gün kıskançlık krizine girdi"

Özer Arkun'un emniyette verdiği ifadeler ortaya çıktı. Arkun, B.Y. ile bir yılı aşkın süredir ciddi bir beraberlikleri olduğunu söyleyerek, "Evlilik kararı alarak birlikte yaşamaya başladık. Kendisi aşırı kıskanç bir kişiliğe sahiptir. Birlikteliğimiz süresince bu konuda birçok tartışmamız olmuştur. B.Y.'nin kazaen yaralandığı gün kendisi kıskançlık krizine girdi. Çocuğumla görüşeceğimi bilmesine rağmen, 'neden telefonumu açmıyorsun, yanında kim vardı, kiminleydin' diyerek kavga çıkarttı. Çocuklarıma ve bana hakaretlerde bulunarak üzerime saldırdı. Bende sakinleşmemesi üzerine tartışma uzamaması için evden çıkmak istedim. Bu sefer yakama yapışarak beni koridorda kendine doğru çekerek gitmeme engel olmaya çalışıp aynı zamanda hakaret ve çekiştirmelere devam ediyordu" dedi.

"Elim suratına çarptı"

Kendisini eliyle sımsıkı tutup sarsmaya ve hakaret etmeye devam ettiğini söyleyen Arkun, "Bu karşılıklı çekiştirme ve tişörtümün yırtılması esnasında bir anda istem dışı olarak benim elim de kontrolsüz bir şekilde onun suratına, burun kısmına çarptı. Kesinlikle kasıtlı olarak kendisine vurmadım. Bu çarpmanın etkisi ve asıldığı tişörtün yakasının yırtılması nedeniyle dengesini kaybederek yere düştü. Burnunu tutarak, 'burnum' diyerek ayağa kalkıp kendini yatağın üzerine attı. Ben de hemen kendisini kaldırdım, 'istemeden oldu, dur müsaade et bakayım' derken burnundan kan damlamaya başladı. Hemen banyoda yüzünü yıkayıp kanama durmamasına rağmen gözaltları ve göz kapaklarında morarma olduğunu görünce kontrol ve tedavi amaçlı hastaneye gittik" diye konuştu.

"Evlilik fikrimden vazgeçtiğim için kurgulanmış bir olay"

B.Y.'nin hastanede doktora merdivenden düştüğünü söylediğini belirten Arkun, "Neden doğruyu söylemediğini sorduğumda, 'tartışma esnasında kaza sonucu oldu desem poliste ifade falan uğraşırız diye öyle dedim' dedi. Ben kendisine şikayet etmezsen seni hastaneye götürürüm falan demedim, tehdit etmedim. Kolunu kıvırarak suratına defalarca yumruk attığım iddiası tamamen uydurmadır. Kendisine kesinlikle şiddet uygulamadım. Fotoğraftaki göz kapakları ve gözaltı torbalarının mor olmasının sebebinin burnuna kazaen elimin çarpmasıdır. Buruna alınan bir darbe halinde gözaltında ve göz kapaklarında bu tür morarmalar olacağı tıbbi bir gerçektir. Burun estetiği yaptıranlarda dahi bu tarz morluk ve şişlikler olmaktadır. Bu fotoğrafı sanki defalarca suratına yumruk yediğinin, gözlerinin morartıldığının delili gibi lanse etmesi ve bu iftiranın atılması olayların evlilik fikrimden vazgeçtiğim için kurgulanmış olduğunun bir göstergesidir. Yumruk yemiş olsaydı çok fazla morluk ve çürükler ile şişler olması gerekirdi" dedi.

Suçlamaları reddetti: "İddiaların tümü asılsız ve gerçek dışı"

B.Y.'yi kilitlediği, çıkmasına izin vermediği iddiasının da asılsız olduğunu kaydeden Arkun, "Söz konusu iddiaların tümü asılsız, kurgu ve gerçek dışıdır. Tamamen beni korkutmak ve intikam hissiyle yapılmış asılsız suçlamalardır" şeklinde konuştu. İfadesinin devamında, "Hastaneden geldiğimizde benim yerdeki kanları temizlerken çekilmiş ve benim bilgim dahilindeki videoları dahi sanki şiddet sonrası delilleri ortadan kaldırıyormuşum, gizlice çekilmiş video gibi lanse etmesi çok büyük haksızlıktır" diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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