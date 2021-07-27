Kız arkadaşından ayrılıp ehliyetine de el konulan 20 yaşındaki genç kendini astı
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Kız arkadaşından ayrılıp ehliyetine de el konulan 20 yaşındaki genç kendini astı

Kız arkadaşından ayrılıp ehliyetine de el konulan 20 yaşındaki genç kendini astı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kız arkadaşından ayrılıp alkollü araç kullandığı gerekçesiyle polisin ehliyetine el koyması üzerine bunalıma giren 20 yaşındaki genç, evinde doğalgaz borusuna kendisini asarak hayatına son verdi. Canına kıyan gencin arkadaşına bunalıma girdiğini ve kendisini asmak istediğini söylediği öğrenildi.

Kahreden olay İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşından ayrılıp, ehliyetini de alkollü araç kullandığı için polis tarafından el konulunca bunalıma girdiği ileri sürülen 20 yaşındaki Yigit Ş., evlerinde doğalgaz borusuna kendini astı.

AİLESİ GENCE ULAŞAMAYINCA KAHREDEN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ailesi evde tek başına olan Yiğit Ş.'yi telefonla arayıp ulaşamayınca arkadaşından yardım istedi. Balkondan eve giren arkadaşı Cihat A., balkondan eve girince oturma odasında genci doğalgaz borusuna asılı halde buldu.

İNTİHAR EDECEĞİNİ ARKADAŞINA ANLATMIŞ

Asılı olduğu yerden indirilen Yiğit Ş., özel bir hastaneye kaldırıldı. Yiğit Ş. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yiğit Ş.'nin intihar etmeden önce arkadaşı Cihat A.'dan ip isteyerek, kız arkadaşından ayrıldığını, alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğunu ve bu yüzden bunalıma girip kendisini asmak istediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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