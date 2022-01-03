'Kız arkadaşıma dokundun' cinayetine indirimle 8 yıl 10 ay hapis

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da, Mehmet Yavaş'ı (58) dolmuşta kız arkadaşı O.T.'ye (17) dokunduğu gerekçesiyle döverek öldüren Cüneyt A.'nın (17) yargılanması tamamlandı. Mahkeme heyeti, Cüneyt A.'ya verdiği ömür boyu hapis cezasını 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak 16 yıla, yaşının 18'den küçük olması nedeniyle ise 8 yıl 10 ay 20 güne düşürüp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, geçen yıl Ağustos ayında, Osmangazi ilçesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi'nde meydana geldi. Cüneyt A. ile kız arkadaşı O.T., dolmuşta yolculuk yaparken, iddiaya göre, araçta bulunan Mehmet Yavaş'ın eli, O.T.'ye değdi. Kızın tepki göstermesi üzerine dolmuştan inen Cüneyt A. ve Yavaş arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, indikleri yerde Cüneyt A.'yı bekleyen arkadaşı da dahil olurken Yavaş, ikili tarafından darbedildi. Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren olayda taraflar, kendi yollarına devam etti. Cüneyt A., kısa süre sonra Mehmet Yavaş'ın peşinden koştu. Cüneyt A., yanında taşıdığı kurusıkı tabancayla arkası dönük Yavaş'a vurmaya başladı. Cüneyt A.'nın elindeki silah ile birlikte savurduğu yumruk ve tekmeler nedeniyle Yavaş yere düştü. Aldığı darbelerle hareketsiz kalan Yavaş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Mehmet Yavaş, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Cüneyt A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme heyeti, Cesur A.'yı da 'kasten yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıp, hükmün geri bırakılmasına karar verildi.