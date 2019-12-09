Kız arkadaşı ayrılmak istedi, denize atladı

09.12.2019 20:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:11

Samsun'da kız arkadaşının kendisinden ayrılmak istemesi üzerine bunalıma giren şahıs, denize atlayarak intihara kalkıştı.



Olay, İlkadım ilçesi Tütün İskelesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde gezdikleri sırada kız arkadaşının kendisinden ayrılmak istemesini söylemesi üzerine K.S. (32), genç kızın yanında kendini denize atarak intihara kalkıştı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan K.S., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA