Kıyıya yakın ağlar, kaplumbağalara ölüm tuzağı

AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya kıyılarında son günlerde deniz kaplumbağası ölülerine rastlanılmasının, çiftleşmesini tamamlayan hayvanın yumurtlama için sahile yaklaşırken balıkçı ağına takılıp, boğulmasından kaynaklandığını belirtti.

AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya kıyılarında son günlerde deniz kaplumbağası ölülerine rastlanılmasının, çiftleşmesini tamamlayan hayvanın yumurtlama için sahile yaklaşırken balıkçı ağına takılıp, boğulmasından kaynaklandığını belirtti. Gökoğlu, "Balıkçılar bilerek öldürmüyor ama nesli tehlikedeki kaplumbağaların ağa takılarak ölmesi, üzüntü verici. Kaplumbağaların yumurtlama için sahillere çıktığı 1 aylık süreçte balıkçılar kıyıya yakın ağ atmamalı" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya kıyılarında son günlerde sık rastlanılan deniz kaplumbağası ölümleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. 'Kocabaş' adıyla bilinen caretta caretta ile 'yeşil kaplumbağa' olarak adlandırılan 'chelonia mydas' türü deniz kaplumbağalarının varlığından bahseden Prof. Dr. Gökoğlu, Antalya kıyılarında son günlerde sıklıkla ölü deniz kaplumbağası görülmesinin nedenini anlattı. Deniz kaplumbağası neslinin tehlike altında olduğunu vurgulayan Gökoğlu, kaplumbağaların yumurtlama için sahillere çıktığı 1 aylık süreçte balıkçıların kıyıya yakın ağ atmamalarını talep etti.

'AĞA TAKILIP BOĞULUYOR'Deniz kaplumbağalarının üreme döneminin başladığını ve çiftleşmelerini tamamlayanların yumurtlama için kıyıya geldiğini dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, şunları söyledi: "Kaplumbağaların üreme dönemi başladı. Çiftleşme dönemlerinin sonu. Çiftleşme sonrası karaya çıkış dönemi başladı. Bazıları karaya çıkmaya başladı. Kaplumbağalar açıktan kıyıya yanaştı. Bu dönemde de balıkçılarımız kıyılara ağ atıyor, parakete yöntemiyle avlanıyor. Kaplumbağaların ağa takılması, ağdaki, oltadaki balığı yemek için takılarak ölmesi durumu var. Parakate oltasına takılıyor. Ölümler bu nedenle oluyor. Balıkçılarımız geçici 1 aylık sürede kıyıya ağ atmasın. Onların da ekmeği ama canlılar ölüyor. Bu canlılar 60-70 yıl yaşayabiliyor. Ağa takıldığı zaman boğularak ölüyor. Balıkçılarımız bilerek öldürmüyor ama nesli tehlikedeki kaplumbağaların ağa takılarak ölmesi üzüntü verici."BALIKÇILARA UYARIKaplumbağaların su altında 15-20 dakika nefessiz kalabildiğine değinen Prof. Dr. Gökoğlu, "Ağa takılan kaplumbağalar, en fazla yarım saat su altında nefessiz kalabilir. Hareket etmeden kaldığı için boğulma gerçekleşebilir. Bazı zamanlarda balıkçımız ağından teknesine alabilir. Balıkçı kaplumbağayı kurtarmak için denize atar. Hemen denize bırakılmasın. Tekneye alınan kaplumbağa yaşıyorsa baygın vaziyettedir. Baygın oldukları için denize bırakıldığında da boğulabilir. Oksijen aldıktan sonra toparlanan kaplumbağa denize o şekilde bırakılmalı" dedi.YAŞAM ALANLARI EGE VE AKDENİZPopülasyonu hızla azalan deniz kaplumbağalarında sıkça ölümlere rastlanılmasının üzüntü verici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Kıyılarımızda caretta caretta ile 'chelonia mydas' türleri yaşıyor. Şu anda kıyıya yumurtlama için çıkma dönemi gerçekleşiyor. Dünyada 500 birey 'chelonia mydas', 2 bine yakın caretta caretta olduğu bilinmektedir. 'Chelonia mydas' türünün yüzde 80'i Akdeniz kıyılarına, caretta caretta türünün de yüzde 60'ı Türkiye kıyılarında Ege ve Akdeniz'de yumurta bırakıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM