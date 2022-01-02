Kıyamet alameti olarak görülüyor! Gökten resmen ölü balık yağdı, fotoğrafa bakan ürktü - Haberler
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Kıyamet alameti olarak görülüyor! Gökten resmen ölü balık yağdı, fotoğrafa bakan ürktü

Kıyamet alameti olarak görülüyor! Gökten resmen ölü balık yağdı, fotoğrafa bakan ürktü
Haberler.com - Haberler | Dünya

Ölü balıkların kıyamet alameti olarak görüldükleri biliniyor. ABD'de son yaşanan olay ise duyanların tüylerini ürpertti. Teksas eyaletine bağlı Texarkana şehrinde gökten ölü balık yağdı, olayın nasıl gerçekleştiği merak ediliyor.

Abd'nin Teksas eyaletine bağlı Texarkana şehrinde meydana gelen olaya kimse inanmadı. Şehir sakinleri, gökten ölü balık yağdığını belirterek, balıkların fotoğrafını Facebook üzerinden paylaştı. 2021 yılı sona ererken, Texarkana şehrinin sakinleri kırk yıl düşünseler akıllarına gelmeyecek bir olaya tanıklık etmiş oldular.

Daily Mail'ın haberine göre, bölgeyi kasıp kavuran iki fırtına sonrası, zeminin ölü balıklarla dolu olduğu görüldü. Texarkana şehrinin resmi Facebook hesabı, konu hakkında ilginç bir gönderi paylaştı.

Kıyamet alameti olarak görülüyor! Gökten resmen ölü balık yağdı, tabloyu gören korktu

Texarkana şehrinin hesabından paylaşılan Facebook gönderisinde, "2021 yılı tüm numaralarını yapmaya devam ediyor... Texarkana şehrinde gökten balık yağdı ve hayır bu bir şaka değil" ifadelerine yer verildi.

Gönderide, balık yağmurunun "hayvan yağmuru" adı verilen ve nadir görülen bir fenomen olduğu söylendi. Sayfa tarafından şehir sakinlerinden balık fotoğraflarını göstermeleri istendi. Yerel basına bir araba galerisinde çalıştığını bildiren James Audirsch, "Şiddetli bir gök gürültüsü vardı, kapıyı açtığımızda dışarı baktım, çok şiddetli yağmur yağıyordu ve bir balık yere düştü" diyerek balığın fotoğrafını paylaştı.

Kıyamet alameti olarak görülüyor! Gökten resmen ölü balık yağdı, tabloyu gören korktu

Balıkların bazılarının 10 ila 12 santim uzunluğunda olduğu bildirildi. Başka bir kişi de Twitter'da "Benim evime de balık yağdı" diyerek paylaşım yaptı.

Diğer yandan ölü balıklar kıyamet alameti olarak biliniyor. Ancak ABD'deki balıkların nasıl öldüğü henüz net değil. Konu, ilerleyen günlerde aydınlatılacak.

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