Kıyafete bu kadar harcanır mı? ya bir gün paran biterse!

KIZINI OKULDAN ALIYOR35 yaşındaki Rus model, hemen her gün eski nişanlısı Bradley Cooper'dan dünyaya gelen kızı Lea de Seine Shayk Cooper'ı okula götürürken ya da okuldan alıp evine dönerken görüntüleniyor.

KIZINI OKULDAN ALIYOR

35 yaşındaki Rus model, hemen her gün eski nişanlısı Bradley Cooper'dan dünyaya gelen kızı Lea de Seine Shayk Cooper'ı okula götürürken ya da okuldan alıp evine dönerken görüntüleniyor. New York sokaklarında da podyumdaki iddiasını sürdüren Shayk'ın bu özelliği de dikkatlerden kaçmıyor.

GÜNLÜK ŞIKLIK

Irina Shayk, önceki gün de yine üç yaşındaki kızını okuldan alıp eve dönerken objektiflere takıldı. Shayk, yine geleneği bozmadı ve günlük şıklığı içinde iddialı bir görüntü sergiledi. Bir giydiğini bir daha giymeyen Shayk'ın bu özelliği de yine gündemin ilk sıralarına yerleşti.

SOKAK KIYAFETLERİ OLAY OLDU

Modelin, New York'taki soğuk hava koşullarına uygun giyimi bir süredir zaten ilgi odağı oluyordu. Son görüntüsü de yine sosyal medya kullanıcılarını hareketlendirdi. Birçok kullanıcı Irina Shayk'ın giysilerini hatta sadece üzerine giydiği manto ve montları koymak için bile ayrı bir eve ihtiyaç duyacağını savundu. Bu esprili yaklaşıma sahip olanlar "Ya da Irina Shayk, dev bir evde yaşıyor ki bütün giysilerini sığdırabiliyor" diye görüş belirtti.

HEPSİ MARKA

Bazı kullanıcılar da Irina Shayk'ın maddi durumu ile ilgili yorumlar yaptı. Bu görüşü savunanlar "Bu kıyafetler çok pahalı. Hele böyle bir dönemde kıyafete bu kadar fazla para harcamalalı. ya işleri ters giderse o zaman ne olur?" diye düşündüklerini ifade etti. Fakat pekçok sosyal medya kullanıcısı da Irina Shayk'a bu giysilerin ünlü firmalar tarafından reklam amacıyla yani ücretsiz olarak verildiğini belirtti.

NİŞANLANIP AYRILDI

Irina Shayk ile aktör Bradley Cooper, iki yılı aşkın bir süre birlikte oldular. Nişanlanan çift, herkes onlardan bir evlilik haberi beklerken yollarını ayırdıklarını açıkladı. Buna rağmen eski çift minik kızlarının hatırına sık sık bir araya geliyor. Bradley Cooper zaman zaman kızı Lea'yı okuldan alırken ya da sokaklarda gezinti yaparken görüntüleniyor.

ANNELİK HAKKINDA İLGİNÇ SÖZLER

Irina Shayk, kızı dünyaya geldikten sonra verdiği bir röportajında anne olmanın kendisini nasıl değiştirdiğini anlatmıştı. "Çocuk sahibi olduktan sonra onun için gerçekten kendiniz oluyorsunuz. Aksi halde bir yalanın içinde yaşıyorsunuz" diye konuşmuştu ünlü model.

NEDEN DEĞİŞEYİM Kİ? Irina Shayk, harika bir anne olmanın tek yolunun kendini çocuğuna adamak değil, kendi sevdiğiniz şeyleri yapmak için de vakit bulmak olduğunu anlatmıştı. Shayk "Neden sırf anne olduğunuz için değişmek korunda olasınız ki? Annelik sadece hayatınıza eklenen yeni bir bölüm" diye konuşmuştu.

BİR KADIN HER ŞEYLE BAŞA ÇIKABİLİR

Irina Shayk, annelik anlayışını şekillendirenin de ülkesi Rusya'da yaşananlar olduğunu ifade etmişti: "Rusya'da kadınlar her şeyin üstesinden gelenlerdir. Bir kadın çocuk yetiştirebilir, işte çalışabilir ve eve döndüğünde yemek pişirip temizlik yapabilir. Bütün ağır işleri yapabilir" diye anlatmıştı Irina Shayk.

ETRAFIMIZDA ERKEK YOKTU

Babasını çok erken yaşta kaybeden Irina Shayk "Etrafımızda erkekler yoktu. Hayatta her şeyle başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Nasıl patates ya da salatalık yetiştirileceğiyle ilgili her şeyi biliyorum. Çünkü Rusya'da kışın hayatta kalmanın bir yolu" diye anlatmıştı kendisini şekillendiren yetişme dönemlerini.

RONALDO İLE AŞK

Irina Shayk, ilk medyatik ilişkisini futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşamıştı. Bu uzun ilişkinin ardından herkes onların evlenmesini beklerken ayrıldılar. Bunda Ronaldo'nun annesinin etkisi olduğu iddia edildi. Bir başka iddia da Cristiano Ronaldo'nun Shayk'ı aldattığı idi. Fakat çift bütün bu iddiaları yanıtsız bıraktı.

COOPER İLE NİŞANLANIP AYRILDI

Irina Shayk, Bradley Cooper ile de iki yılı aşkın süre ilişki yaşadı. Çift nişanlanıp ayrıldı. Shayk, birkaç ay önce Heidi Klum'un eski sevgilisi olan Vito Schnabel ile görüntülendi.

Kaynak: Hürriyet